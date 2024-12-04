Секретное оружие против соли на ботинках: попроверяем народные методы из СССР

Posted 4 декабря, 09:39
Published 4 декабря, 09:39
Modified 4 декабря, 09:41
Updated 4 декабря, 09:41
Зимние реагенты на дорогах спасают от гололеда, но для обуви они — настоящий враг. Соль проникает в поры замши, оставляя белые пятна, которые портят внешний вид и разрушают материал. Обладатели такой обуви знают: от высолов избавиться непросто. Но решение есть.
Чтобы понять, что действительно работает, домохозяйка и автор канала Mr.TopExperimenter провела эксперимент. Один ботинок очистила уксусом, а другой — картофелем. Оба метода — доступные и бюджетные. Посмотрим, какой из них спасет обувь.
Для первого эксперимента понадобится 9% уксус. Средство легко найти в любом магазине, и стоит оно буквально копейки — примерно 30 рублей за бутылку
После высыхания видно, что белых пятен больше нет. Замша выглядит чистой, а цвет восстановился. Этот способ отлично справился с задачей.
Второй метод обещает обойтись без химии. Все, что нужно, — одна картофелина.
В ходе тестирования этого метода было обнаружено, что хотя картофельный сок и оказал некоторое воздействие на высолы, полного их удаления не произошло. Более того, после обработки на замше образовались небольшие разводы и потертости, что ухудшило её внешний вид. Таким образом, этот народный лайфхак не рекомендуется для удаления высолов с замши, так как может нанести дополнительный вред материалу.
— Этот способ даже ухудшил ситуацию. Высолы остались на месте, и замша выглядит хуже, — заключила домохозяйка.
После чистки важно защитить обувь от новых загрязнений. Для этого подойдут специальные средства:
После такой обработки обувь будет устойчива к влаге, реагентам и грязи.
Зимний уход за замшей — это не только сохранение красоты, но и продление срока службы. Уксус — простой и эффективный способ избавиться от высолов, а защитные средства помогут предотвратить их появление, — напоминает блогер.
Ранее эксперты рассказали о простом решении, которое сделает вашу обувь не скользкой.