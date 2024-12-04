Секретное оружие против соли на ботинках: попроверяем народные методы из СССР

В ходе тестирования этого метода было обнаружено, что хотя картофельный сок и оказал некоторое воздействие на высолы, полного их удаления не произошло. Более того, после обработки на замше образовались небольшие разводы и потертости, что ухудшило её внешний вид. Таким образом, этот народный лайфхак не рекомендуется для удаления высолов с замши, так как может нанести дополнительный вред материалу.