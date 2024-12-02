Мороз — не враг: термостельки из подручных материалов!

Подготовка стелек: начнем с того, что необходимо извлечь стельки из обуви. Если они уже старые или изношенные, можно заменить их новыми, но главное — убедитесь, что стельки сухие и чистые, чтобы обеспечить максимальный эффект от утепления.

Используем армированный скотч: на основе стандартной стельки нужно приклеить несколько слоев армированного скотча. Лучше всего использовать его в 2-3 слоя, чтобы добиться максимальной теплоизоляции. Скотч достаточно прочный, чтобы не пропускать холод, и его структура будет служить барьером для холода, защищая стопу.

Обрезка по краям: после того как скотч нанесен, обрежьте его по форме стельки, чтобы он не мешал и не выглядел громоздким в обуви. Важно следить, чтобы края были аккуратно оформлены.