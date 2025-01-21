Хватит падать! Сделайте обувь нескользящей за 5 минут

Зимой на улице всегда много проблем: холод, снег и, конечно же, гололед. Именно в это время года мы начинаем задумываться о том, как сделать наши походы по улице более безопасными. Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда сапоги или ботинки на скользкой подошве становились причиной неприятного падения.