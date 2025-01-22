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Posted 22 января, 12:00

Published 22 января, 12:00

Modified 22 января, 12:00

Updated 22 января, 12:00

Хватит класть порошок ложками, если не хотите платить за ремонт стиральной машины

Хватит класть порошок ложками, если не хотите платить за ремонт стиральной машины

22 января 2025, 12:00
Фото: Изображение Midjourney. Хватит класть порошок ложками, если не хотите платить за ремонт стиральной машины
Если думать, что чем больше порошка, тем чище будет белье, это ошибка, которая может стоить дорого. Переизбыток моющего средства не только портит вещи, но и вызывает серьезные поломки стиральной машины. Почему это происходит и как найти баланс, который спасет технику и семейный бюджет?

Кажется, что обильная пена — это показатель эффективности порошка. Но на самом деле это сигнал о проблемах. Мастер по ремонту бытовой техники объясняет:

— Излишки порошка образуют осадок, который со временем превращается в твердую массу внутри машины. Это засоряет систему, ухудшает циркуляцию воды и может вывести из строя дорогостоящие детали, такие как насос или фильтр, — рассказал эксперт Krasnoyarskmedia.ru

Если же порошка мало, белье может остаться грязным, а пятна — невыведенными. Поэтому важно учитывать множество факторов: жесткость воды, степень загрязнения белья, объем загрузки и даже модель стиральной машины.

Секреты правильной дозировки

Для современных машин с функцией автоматического экономии воды нужно меньше порошка, чем для старых моделей. Причина проста: они расходуют меньше воды, поэтому концентрация моющего средства выше. Производители указывают стандартные нормы на упаковках, но они рассчитаны на средние условия — мягкую воду и небольшую загрузку.

Если вода в вашем районе жесткая (с высоким содержанием минеральных солей), порошка потребуется больше. Жесткость воды можно проверить с помощью специальных тест-полосок или даже на вкус: мыло плохо мылится в жесткой воде.

Пример: при загрузке 4-5 кг белья в мягкой воде достаточно 20-40 грамм порошка (1-2 столовых ложки). Для жесткой воды дозировку можно увеличить на 10-20%.

Секреты правильной дозировки
Секреты правильной дозировки. Фото: Изображение Midjourney

Чем грозит переизбыток порошка

Если после стирки на одежде остаются белые разводы или порошок не смывается из лотка, это сигнализирует о проблемах. Излишки моющего средства не растворяются полностью, оседают на деталях машины и скапливаются в узких местах, таких как сливной шланг.

— Часто ко мне обращаются с жалобами на шум в машине или неприятный запах. Это следствие того, что порошок буквально забил систему. Чистка машины и ремонт обходятся клиентам в несколько тысяч рублей, — делится эксперт.

Как избежать ошибок

  1. Используйте мерные ложки. Никогда не насыпайте порошок «на глаз». Современные концентрированные порошки требуют меньших объемов, чем традиционные.

  2. Учитывайте тип белья и степень загрязнения. Для слабозагрязненной одежды достаточно минимальной дозы, а пятна лучше удалять специальными средствами, чтобы не перегружать машину.

  3. Отдавайте предпочтение гелям. Они легче растворяются и не оставляют следов даже при небольших дозах.

Правильная дозировка порошка продлит жизнь вашей стиральной машины и сэкономит деньги. Очистка фильтров и контроль за состоянием воды также играют ключевую роль в уходе за техникой.

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#Ольга Харина#Техника#Одежда#Дом и сад#Стирка
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