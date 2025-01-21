Не стирает: почему стиральная машина не набирает воду?

Перед тем как паниковать, убедитесь, что проблема именно в наборе воды. Если люк блокируется, машина включается, но вода не поступает, это одна ситуация. Если же люк не блокируется вовсе, причина кроется в других неисправностях. Обратите внимание на индикаторы: современные модели машин часто сигнализируют о проблеме через код ошибки, например, H2O или «E…».