mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 09:51

Published 15 января, 09:51

Modified 15 января, 09:56

Updated 15 января, 09:56

Пора стирать: как избавить от запаха пота, табака и пищи шерстяные вещи

Пора стирать: как избавить от запаха пота, табака и пищи шерстяные вещи

15 января 2025, 09:51
Фото: Изображение Midjourney. Пора стирать: как избавить от запаха пота, табака и пищи шерстяные вещи
Шерстяная одежда — уютная и стильная, но избавить её от запахов пота, табака или пищи бывает сложно. Обычная стирка часто бесполезна, а по незнаю можно вообще испортить вещь. Но опытные домохозяйки знают способ, который не только устранит неприятные ароматы, но и сделает шерсть мягкой и блестящей.

Шерстяные ткани уникальны по своей структуре: их волокна состоят из натурального белка — кератина, который легко впитывает влагу и запахи. Молекулы пота, дыма или пищи глубоко проникают внутрь, из-за чего даже после тщательной стирки вещь может сохранять неприятный аромат.

Обычные порошки часто оказываются бессильны перед такой проблемой. Более того, их агрессивный состав может повредить деликатные волокна, лишая вещь мягкости и блеска. Но есть способ, который поможет вернуть шерстяной одежде свежесть и при этом сохранить её красоту.

Ошибки, которых стоит избегать

При стирке шерсти важно помнить: высокая температура и сильные моющие средства — главные враги этого материала. Горячая вода приводит к усадке изделия, а жесткие порошки могут сделать ткань грубой. Кроме того, попытка «замаскировать» запахи кондиционерами не решает проблему — аромат останется, только слегка приглушённым.

Чтобы сохранить шерстяную одежду в идеальном состоянии, нужно использовать щадящие, но эффективные методы. Один из таких — неожиданный, но проверенный способ с использованием ополаскивателя для полости рта.

Секретный ингредиент для стирки шерсти
Секретный ингредиент для стирки шерсти. Фото: Изображение Midjourney

Секретный ингредиент для стирки шерсти

— Ополаскиватель для полости рта — это универсальное средство, которое отлично справляется с неприятными запахами шерстяных вещей, — делится опытом Мария Жукова, домохозяйка, которая давно использует этот метод.

Антисептики эффективно борются с микроорганизмами, из-за которых появляются неприятные запахи. Мягкие очищающие компоненты воздействуют на волокна, не повреждая их, а мятные добавки оставляют свежий аромат. Кроме того, средство смягчает шерсть и придаёт ей блеск.

Как избавиться от запахов: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте раствор. Налейте в таз тёплую воду (30–35 градусов) и добавьте 50 мл ополаскивателя для полости рта.
  2. Выверните вещь наизнанку. Это позволит раствору лучше проникнуть в волокна.
  3. Замочите одежду. Поместите шерстяное изделие в раствор и оставьте на 30 минут.
  4. Постирайте вручную. Используйте мягкий шампунь для деликатной очистки, можно даже использовать детские или бессульфатные средства.
  5. Тщательно прополощите. Убедитесь, что на ткани не осталось средства, и дайте ей высохнуть в естественных условиях.

После такой обработки шерстяные вещи становятся не только свежими, но и мягкими, пушистыми и блестящими. А лёгкий мятный аромат делает одежду ещё приятнее.

Ранее эксперты рассказали, как не испортить любимый пуховик.

Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств
Узнать подробнее
Читайте также:
Пятно, которое рушит образ: как удалить следы тоналки и не потерять любимую вещь?Стирка пуховика в машине: как избежать комков и разводов без химчисток?Махровые полотенца как новые: как простой лайфхак превратит их в пушистые облака
#Ольга Харина#Одежда#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Шерсть#Теплая одежда#Стирка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика