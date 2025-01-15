Пора стирать: как избавить от запаха пота, табака и пищи шерстяные вещи

Шерстяная одежда — уютная и стильная, но избавить её от запахов пота, табака или пищи бывает сложно. Обычная стирка часто бесполезна, а по незнаю можно вообще испортить вещь. Но опытные домохозяйки знают способ, который не только устранит неприятные ароматы, но и сделает шерсть мягкой и блестящей.

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