Свобода от проводов или головная боль? Тестируем беспроводные утюги и их возможности

Posted 19 декабря, 13:34
Published 19 декабря, 13:34
Modified 19 декабря, 13:36
Updated 19 декабря, 13:36
Современные беспроводные утюги — это устройства, которые нагреваются на специальной базе и могут работать без подключения к розетке. Это удобно, если нужно погладить одежду в труднодоступных местах или на ограниченном пространстве, например, на балконе или в помещении без розеток.
Главный аргумент в пользу таких утюгов — свобода движения и отсутствие риска запутаться в проводах.
— Когда провод цепляется за вещи или мебель, глажка превращается в настоящее испытание. Беспроводной утюг спасает от таких ситуаций, — блогер Сергей Малозёмов.
Беспроводные утюги нагреваются на базе, накапливая тепло, которое затем передают подошве. В среднем одного нагрева хватает на 3–5 минут глажки, после чего устройство снова нужно вернуть на платформу для подогрева.
Главный недостаток: такие утюги не оснащены аккумуляторами, а потому их мощность и время работы ограничены.
— Чтобы встроить аккумулятор, устройство стало бы огромным и тяжёлым, что противоречит принципу удобства, — объясняет блогер.
Скорость и эффективность нагрева: при тестировании на сложных тканях, таких как хлопок, беспроводные утюги показали хорошие результаты, но при длительной глажке теряли температуру. Утюг с функцией 2-в-1 (беспроводной + проводной) показал слабую производительность: из-за недостатка тепла оставались складки.
Удобство в использовании: для небольших задач, например, глажки рубашек, беспроводной утюг справился без проблем.
Протекание воды: некоторые модели протекали при низкой температуре, несмотря на заявленную систему «антикапа». Это особенно критично для деликатных тканей.
Особые задачи: при обработке крупных портьер или длинных нарядов модели с проводом и парогенераторы оказались более удобными.
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