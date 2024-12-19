Свобода от проводов или головная боль? Тестируем беспроводные утюги и их возможности

Никто не любит бороться с проводами во время глажки. Они путаются, мешают и могут привести к неприятным последствиям. Беспроводные утюги обещают решить эту проблему, но так ли они удобны и эффективны? Эксперты провели тесты, разобрались в их плюсах и минусах и выяснили, стоят ли они своих денег.

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