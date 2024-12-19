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Posted 19 декабря, 13:34

Published 19 декабря, 13:34

Modified 19 декабря, 13:36

Updated 19 декабря, 13:36

Свобода от проводов или головная боль? Тестируем беспроводные утюги и их возможности

Свобода от проводов или головная боль? Тестируем беспроводные утюги и их возможности

19 декабря 2024, 13:34
Фото: 1MI. Свобода от проводов или головная боль? Тестируем беспроводные утюги и их возможности
Никто не любит бороться с проводами во время глажки. Они путаются, мешают и могут привести к неприятным последствиям. Беспроводные утюги обещают решить эту проблему, но так ли они удобны и эффективны? Эксперты провели тесты, разобрались в их плюсах и минусах и выяснили, стоят ли они своих денег.

Современные беспроводные утюги — это устройства, которые нагреваются на специальной базе и могут работать без подключения к розетке. Это удобно, если нужно погладить одежду в труднодоступных местах или на ограниченном пространстве, например, на балконе или в помещении без розеток.

Главный аргумент в пользу таких утюгов — свобода движения и отсутствие риска запутаться в проводах.

— Когда провод цепляется за вещи или мебель, глажка превращается в настоящее испытание. Беспроводной утюг спасает от таких ситуаций, — блогер Сергей Малозёмов.

Как они работают?

Беспроводные утюги нагреваются на базе, накапливая тепло, которое затем передают подошве. В среднем одного нагрева хватает на 3–5 минут глажки, после чего устройство снова нужно вернуть на платформу для подогрева.

Главный недостаток: такие утюги не оснащены аккумуляторами, а потому их мощность и время работы ограничены.

— Чтобы встроить аккумулятор, устройство стало бы огромным и тяжёлым, что противоречит принципу удобства, — объясняет блогер.
Как они работают?Как они работают?
Как они работают?. Фото: канал Сергей Малозёмов

Плюсы и минусы беспроводных утюгов

Плюсы:

  1. Мобильность: нет привязки к розетке.
  2. Безопасность: исключен риск запутаться в проводах.
  3. Удобство для небольших задач: идеально подходит для постельного белья, штор или деликатных тканей.

Минусы:

  1. Ограниченное время работы: частые перерывы для подогрева могут раздражать.
  2. Меньшая эффективность: при интенсивной глажке подошва быстро теряет температуру.
  3. Стоимость: модели стоят дороже, чем проводные аналоги с той же мощностью.

Результаты тестов

  1. Скорость и эффективность нагрева: при тестировании на сложных тканях, таких как хлопок, беспроводные утюги показали хорошие результаты, но при длительной глажке теряли температуру. Утюг с функцией 2-в-1 (беспроводной + проводной) показал слабую производительность: из-за недостатка тепла оставались складки.

  2. Удобство в использовании: для небольших задач, например, глажки рубашек, беспроводной утюг справился без проблем.

  3. Протекание воды: некоторые модели протекали при низкой температуре, несмотря на заявленную систему «антикапа». Это особенно критично для деликатных тканей.

  4. Особые задачи: при обработке крупных портьер или длинных нарядов модели с проводом и парогенераторы оказались более удобными.

Кому подойдут беспроводные утюги?

  • Для дома: отличное решение для тех, кто гладит редко и небольшими партиями.
  • Для путешествий: идеальны для отпаривания одежды в командировках.
  • Для деликатных тканей: свободное движение утюга помогает справляться с капризными материалами.
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#Ольга Харина#Техника#Одежда#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
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