Грибок, сырость и испорченные консервы: как раз и навсегда победить влагу в погребе

Обычная зола из печи не только сушит воздух, но и приносит пользу для огорода. В ней содержатся вещества, связывающие влагу. Как отмечает инженер Иван: «Заполните ведро сухой золой и поставьте в углу погреба. Через несколько дней зола станет тяжёлой — это значит, что она впитала влагу. Её можно выбросить или использовать как удобрение, а в погреб поставить новое ведро.»