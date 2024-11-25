Грибок, сырость и испорченные консервы: как раз и навсегда победить влагу в погребе

Posted 25 ноября, 10:17
Published 25 ноября, 10:17
Modified 25 ноября, 10:19
Updated 25 ноября, 10:19
Избыток влаги в погребе чаще всего связан с тремя причинами: неправильной вентиляцией, плохой теплоизоляцией стен или отсутствием гидроизоляции пола.
— Если конденсат образуется на потолке, это говорит о недостаточной вентиляции. Влажные стены свидетельствуют о промерзании из-за слабой теплоизоляции. А вода на полу указывает на высокие грунтовые воды или плохую гидроизоляцию, — объясняет Иван, инженер и автор канала «Уроки Гидроизоляции».
Проблема не только в испорченном урожае. Постоянно влажный воздух способствует росту грибка, который опасен для здоровья, и разрушает строительные конструкции. Чтобы решить эту проблему, важно подойти к вопросу комплексно: от наладки вентиляции до использования специальных материалов для осушения воздуха.
Начните с проверки вентиляционных каналов. Они должны быть чистыми и обеспечивать циркуляцию воздуха. Если вентиляция отсутствует, установите две трубы: приточную — для поступления свежего воздуха, и вытяжную — для удаления влажного. Это создаст естественную тягу, которая поможет поддерживать нормальный микроклимат.
Если стены покрываются влагой, проблема может быть в их промерзании. Иван рекомендует:
— Используйте наружное утепление с помощью пенопласта или минеральной ваты. Это поможет устранить температурные перепады, которые вызывают конденсацию.
Лужи на полу чаще всего появляются из-за высокого уровня грунтовых вод. Решение — подсыпка песка или гравия, а затем укладка гидроизоляции. Простой и надёжный вариант — полиэтиленовая плёнка или рубероид, поверх которых делается бетонная стяжка.
Эти материалы работают как губки, вытягивая влагу из воздуха.
— Разложите сухой картон по всему погребу — на полках, полу. Через сутки он впитает влагу. После этого замените его на новый, а использованный отправьте в компост, — подсказывает Иван Русских, садовод и автор канала «Иванова наука».
Опилки действуют аналогично. Их можно купить в хозяйственных магазинах или взять у ближайших деревообработчиков. Намокший материал легко утилизировать, а затем заменить свежим.
Обычная зола из печи не только сушит воздух, но и приносит пользу для огорода. В ней содержатся вещества, связывающие влагу. Как отмечает инженер Иван: «Заполните ведро сухой золой и поставьте в углу погреба. Через несколько дней зола станет тяжёлой — это значит, что она впитала влагу. Её можно выбросить или использовать как удобрение, а в погреб поставить новое ведро.»
Этот способ удобен для тех, у кого есть печное отопление. Зола доступна, экологична и эффективна в холодное время года.
Белые силикатные кирпичи могут поглощать влагу. Чтобы усилить их эффект, их предварительно нагревают на печи или в духовке.
— Для полного осушения воздуха может понадобиться до 20 кирпичей, которые нужно периодически выносить, сушить и возвращать обратно, — добавляет Иван Русских.
Этот метод подходит для тех, кто готов тратить время и силы на такие регулярные манипуляции.
Негашёная известь — один из самых активных влагопоглотителей. Она буквально вытягивает воду из воздуха, но требует осторожного обращения.
— Насыпьте известь в металлическое ведро не более чем наполовину, чтобы она не высыпалась при набухании. Разместите его в безопасном месте, вдали от детей и домашних животных, — предупреждает инженер Иван.
Контакт с известью опасен, так как она может вызвать ожоги. Но при правильном использовании этот метод работает быстро и эффективно.
Большинство методов не потребуют серьёзных затрат:
Чрезмерная влажность в погребе — это проблема, которая требует внимания, но решается доступными средствами. Совмещение основных мер — утепления, гидроизоляции и вентиляции, позволит сохранить ваш урожай в целости.
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