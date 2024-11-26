График посева на 2025 год: когда и как сеять, чтобы получить идеальную рассаду

Как правило, садоводы начинают сеять рассаду, ориентируясь на месяц и свои привычки. Однако, чтобы не допустить ошибок и не потерять драгоценное время, необходимо придерживаться четких сроков посева для разных культур. В противном случае можно столкнуться с тем, что растения будут слишком слабыми или, наоборот, переросшими, что негативно скажется на их развитии.