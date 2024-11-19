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Posted 19 ноября, 11:21

Published 19 ноября, 11:21

Modified 19 ноября, 11:23

Updated 19 ноября, 11:23

Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!

Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!

19 ноября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney. Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!
Неприятный запах сырости, темные пятна на стенах и опасность для здоровья — это лишь начало того, к чему приводит плесень. Почему она появляется и как её победить раз и навсегда? Эксперты делятся проверенными методами!

Плесень — это не просто некрасивый налёт на стенах, который портит внешний вид помещения. Она представляет собой колонию микроскопических грибов, которые размножаются с невероятной скоростью.

— Мы видим лишь верхушку айсберга, но самое страшное скрыто глубже. Плесень выделяет токсины, которые накапливаются в организме и могут вызывать серьёзные заболевания, — рассказывает Елена, садовод и ведущая канала «ХитСад ТВ»

Микроскопические споры плесени находятся буквально повсюду: в воздухе, на предметах, даже на нашей коже. Попадая в благоприятные условия — а это высокая влажность и недостаток вентиляции — они начинают активно разрастаться.

Где плесень появляется чаще всего?

Плесень может появиться в самых неожиданных местах.

— Плитка в ванной, обои, бетонные стены или даже деревянная мебель — везде, где скапливается влага, плесень найдёт себе место, — отмечает Василий, ведущий канала «ХТС».

Особенно уязвимы для её появления погреба, подвалы и неотапливаемые помещения, где условия для размножения грибков идеальны.

Причины появления плесени в погребе

Если ваш погреб страдает от сырости, это может быть вызвано несколькими факторами:

  1. Плохая вентиляция: отсутствие нормальной циркуляции воздуха приводит к тому, что стены и потолок покрываются конденсатом.
  2. Недостаточная гидроизоляция: если грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, стены впитывают влагу.
  3. Повреждения овощей и фруктов: прежде чем закладывать запасы на зиму, тщательно осмотрите их. Даже небольшие повреждения на плодах могут стать источником повышенной влажности.
Причины появления плесени в погребеПричины появления плесени в погребе
Причины появления плесени в погребе. Фото: Изображение Midjourney

Как победить плесень?

Плесень нельзя просто стереть с поверхности — её корни (мицелий) уходят глубоко в материал. Вот почему даже после уборки пятна появляются снова.

— Важно не просто удалить плесень, но и устранить её причину. Без этого проблема будет возвращаться, — подчёркивает Василий.

1. Борьба с влажностью

Главный шаг — убрать излишки влаги. Если стены мокрые, нужно улучшить гидроизоляцию. При сыром полу проверьте уровень грунтовых вод. Для борьбы с конденсатом поможет установка вентиляционных систем.

2. Дезинфекция помещения

Когда влажность устранена, можно переходить к обработке стен. На рынке представлено множество средств для борьбы с плесенью. Рассмотрим некоторые из них:

«Антиплесень» Luir Control 0,5 л спрей

  • Описание: готовое к применению средство в виде спрея для удаления плесени и грибка.
  • Применение: нанести на поражённую поверхность, оставить на некоторое время, затем смыть водой.
  • Цена: около 103 рублей.

«Уничтожитель плесени» CleanBox Fungus 0,5 л

  • Описание: спрей для удаления плесени и грибка в ванной, туалете и на стенах.
  • Применение: распылить на поражённые участки, оставить на 15–20 минут, затем смыть.
  • Цена: около 450 рублей.

«Уничтожитель плесени» GOODHIM AP 650 (концентрат 1:1), 1 л

  • Описание: концентрированное средство для удаления плесени с минеральных поверхностей и очистки межплиточных швов.
  • Применение: развести с водой в соотношении 1:1, нанести на поверхность, оставить на 30 минут, затем смыть.
  • Цена: около 418 рублей.
Как победить плесень?Как победить плесень?
Как победить плесень?. Фото: Изображение Midjourney

Домашние способы борьбы с плесенью

Елена рекомендует использовать раствор медного купороса:

— Готовьте более крепкий раствор — до 7%. Это поможет уничтожить грибки и предотвратить их повторное появление.

Дополнительно стены можно побелить известью с добавлением медного купороса или использовать готовую садовую побелку, которая сочетает оба компонента. Для удобства нанесения применяйте распылитель.

Василий советует для удаления плесени:

  • Уксус: нанести неразбавленный уксус на поражённую поверхность, оставить на час, затем протереть влажной тряпкой.
  • Пищевая сода: Растворить 1 столовую ложку соды в стакане воды, нанести на плесень, оставить на 10 минут, затем смыть.
  • Перекись водорода: 3%-ный раствор нанести на поражённый участок, оставить на 10 минут, затем протереть.

Профилактика — лучший метод борьбы

Чтобы плесень больше не появлялась, следуйте простым рекомендациям:

  • Проветривайте помещения, особенно влажные зоны.
  • Устанавливайте осушители воздуха в сырых комнатах.
— Не ждите, пока плесень станет серьёзной проблемой. Устранив влажность и проведя правильную обработку, вы защитите своё здоровье и имущество, — подводит итог Елена.
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