Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!

Неприятный запах сырости, темные пятна на стенах и опасность для здоровья — это лишь начало того, к чему приводит плесень. Почему она появляется и как её победить раз и навсегда? Эксперты делятся проверенными методами!

Плесень — это не просто некрасивый налёт на стенах, который портит внешний вид помещения. Она представляет собой колонию микроскопических грибов, которые размножаются с невероятной скоростью. — Мы видим лишь верхушку айсберга, но самое страшное скрыто глубже. Плесень выделяет токсины, которые накапливаются в организме и могут вызывать серьёзные заболевания, — рассказывает Елена, садовод и ведущая канала «ХитСад ТВ» Микроскопические споры плесени находятся буквально повсюду: в воздухе, на предметах, даже на нашей коже. Попадая в благоприятные условия — а это высокая влажность и недостаток вентиляции — они начинают активно разрастаться. Где плесень появляется чаще всего? Плесень может появиться в самых неожиданных местах. — Плитка в ванной, обои, бетонные стены или даже деревянная мебель — везде, где скапливается влага, плесень найдёт себе место, — отмечает Василий, ведущий канала «ХТС». Особенно уязвимы для её появления погреба, подвалы и неотапливаемые помещения, где условия для размножения грибков идеальны. Причины появления плесени в погребе Если ваш погреб страдает от сырости, это может быть вызвано несколькими факторами: Плохая вентиляция: отсутствие нормальной циркуляции воздуха приводит к тому, что стены и потолок покрываются конденсатом. Недостаточная гидроизоляция: если грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, стены впитывают влагу. Повреждения овощей и фруктов: прежде чем закладывать запасы на зиму, тщательно осмотрите их. Даже небольшие повреждения на плодах могут стать источником повышенной влажности. Причины появления плесени в погребе . Фото: Изображение Midjourney Как победить плесень? Плесень нельзя просто стереть с поверхности — её корни (мицелий) уходят глубоко в материал. Вот почему даже после уборки пятна появляются снова. — Важно не просто удалить плесень, но и устранить её причину. Без этого проблема будет возвращаться, — подчёркивает Василий. 1. Борьба с влажностью Главный шаг — убрать излишки влаги. Если стены мокрые, нужно улучшить гидроизоляцию. При сыром полу проверьте уровень грунтовых вод. Для борьбы с конденсатом поможет установка вентиляционных систем. 2. Дезинфекция помещения Когда влажность устранена, можно переходить к обработке стен. На рынке представлено множество средств для борьбы с плесенью. Рассмотрим некоторые из них: «Антиплесень» Luir Control 0,5 л спрей Описание: готовое к применению средство в виде спрея для удаления плесени и грибка.

готовое к применению средство в виде спрея для удаления плесени и грибка. Применение: нанести на поражённую поверхность, оставить на некоторое время, затем смыть водой.

нанести на поражённую поверхность, оставить на некоторое время, затем смыть водой. Цена: около 103 рублей. «Уничтожитель плесени» CleanBox Fungus 0,5 л Описание: спрей для удаления плесени и грибка в ванной, туалете и на стенах.

спрей для удаления плесени и грибка в ванной, туалете и на стенах. Применение: распылить на поражённые участки, оставить на 15–20 минут, затем смыть.

распылить на поражённые участки, оставить на 15–20 минут, затем смыть. Цена: около 450 рублей. «Уничтожитель плесени» GOODHIM AP 650 (концентрат 1:1), 1 л Описание: концентрированное средство для удаления плесени с минеральных поверхностей и очистки межплиточных швов.

концентрированное средство для удаления плесени с минеральных поверхностей и очистки межплиточных швов. Применение: развести с водой в соотношении 1:1, нанести на поверхность, оставить на 30 минут, затем смыть.

развести с водой в соотношении 1:1, нанести на поверхность, оставить на 30 минут, затем смыть. Цена: около 418 рублей. Как победить плесень? . Фото: Изображение Midjourney Домашние способы борьбы с плесенью Елена рекомендует использовать раствор медного купороса: — Готовьте более крепкий раствор — до 7%. Это поможет уничтожить грибки и предотвратить их повторное появление. Дополнительно стены можно побелить известью с добавлением медного купороса или использовать готовую садовую побелку, которая сочетает оба компонента. Для удобства нанесения применяйте распылитель. Василий советует для удаления плесени: Уксус: нанести неразбавленный уксус на поражённую поверхность, оставить на час, затем протереть влажной тряпкой.

нанести неразбавленный уксус на поражённую поверхность, оставить на час, затем протереть влажной тряпкой. Пищевая сода: Растворить 1 столовую ложку соды в стакане воды, нанести на плесень, оставить на 10 минут, затем смыть.

Растворить 1 столовую ложку соды в стакане воды, нанести на плесень, оставить на 10 минут, затем смыть. Перекись водорода: 3%-ный раствор нанести на поражённый участок, оставить на 10 минут, затем протереть. Профилактика — лучший метод борьбы Чтобы плесень больше не появлялась, следуйте простым рекомендациям: Проветривайте помещения, особенно влажные зоны.

Устанавливайте осушители воздуха в сырых комнатах. — Не ждите, пока плесень станет серьёзной проблемой. Устранив влажность и проведя правильную обработку, вы защитите своё здоровье и имущество, — подводит итог Елена. Ранее эксперты рассказали, как правильно ухаживать за теплицей из поликарбоната. Почему не стоит убирать корни капусты осенью: неожиданный совет от огородницы Узнать подробнее Читайте также: Чеснок не будет гнить и сохнуть, если хранить его этим способом! Секреты сохранения урожая в городской квартире: как превратить балкон в хранилище 5 лучших способов утилизировать листву на даче, вместо сжигания