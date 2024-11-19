Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!

Posted 19 ноября, 11:21
Published 19 ноября, 11:21
Modified 19 ноября, 11:23
Updated 19 ноября, 11:23
Плесень — это не просто некрасивый налёт на стенах, который портит внешний вид помещения. Она представляет собой колонию микроскопических грибов, которые размножаются с невероятной скоростью.
— Мы видим лишь верхушку айсберга, но самое страшное скрыто глубже. Плесень выделяет токсины, которые накапливаются в организме и могут вызывать серьёзные заболевания, — рассказывает Елена, садовод и ведущая канала «ХитСад ТВ»
Микроскопические споры плесени находятся буквально повсюду: в воздухе, на предметах, даже на нашей коже. Попадая в благоприятные условия — а это высокая влажность и недостаток вентиляции — они начинают активно разрастаться.
Плесень может появиться в самых неожиданных местах.
— Плитка в ванной, обои, бетонные стены или даже деревянная мебель — везде, где скапливается влага, плесень найдёт себе место, — отмечает Василий, ведущий канала «ХТС».
Особенно уязвимы для её появления погреба, подвалы и неотапливаемые помещения, где условия для размножения грибков идеальны.
Если ваш погреб страдает от сырости, это может быть вызвано несколькими факторами:
Плесень нельзя просто стереть с поверхности — её корни (мицелий) уходят глубоко в материал. Вот почему даже после уборки пятна появляются снова.
— Важно не просто удалить плесень, но и устранить её причину. Без этого проблема будет возвращаться, — подчёркивает Василий.
Главный шаг — убрать излишки влаги. Если стены мокрые, нужно улучшить гидроизоляцию. При сыром полу проверьте уровень грунтовых вод. Для борьбы с конденсатом поможет установка вентиляционных систем.
Когда влажность устранена, можно переходить к обработке стен. На рынке представлено множество средств для борьбы с плесенью. Рассмотрим некоторые из них:
«Антиплесень» Luir Control 0,5 л спрей
«Уничтожитель плесени» CleanBox Fungus 0,5 л
«Уничтожитель плесени» GOODHIM AP 650 (концентрат 1:1), 1 л
Елена рекомендует использовать раствор медного купороса:
— Готовьте более крепкий раствор — до 7%. Это поможет уничтожить грибки и предотвратить их повторное появление.
Дополнительно стены можно побелить известью с добавлением медного купороса или использовать готовую садовую побелку, которая сочетает оба компонента. Для удобства нанесения применяйте распылитель.
Василий советует для удаления плесени:
Чтобы плесень больше не появлялась, следуйте простым рекомендациям:
— Не ждите, пока плесень станет серьёзной проблемой. Устранив влажность и проведя правильную обработку, вы защитите своё здоровье и имущество, — подводит итог Елена.
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