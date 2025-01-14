Это заяц! Как отпугнуть пушистого со своего участка зимой?

Posted 14 января, 09:15
Published 14 января, 09:15
Modified 14 января, 09:18
Updated 14 января, 09:18
Зимний период для садоводов может стать настоящим испытанием. Не только морозы и сильные ветра могут повредить растения, но и активность диких животных. Особенно часто страдают садовые культуры от зайцев, которые с удовольствием обгрызают кору деревьев и кустарников.
Чтобы сохранить сад в безопасности, важно понимать, как грамотно защитить его от этих пушистых вредителей. В этой статье собраны самые действенные методы защиты, которые помогут сохранить ваши растения в целости и сохранности.
Зайцы зимой, особенно в периоды сильных морозов, начинают искать убежище и еду поближе к населённым пунктам. Когда запасы пищи на полях исчерпаны, они направляются в сады, где всегда найдется что-то съедобное: кору деревьев, побеги кустарников и даже молодые саженцы. От одного такого ночного набега могут пострадать не только декоративные растения, но и фруктовые деревья, что нанесет большой ущерб всему участку.
Самый надежный способ защитить участок от зайцев — это создание высокоэффективного забора. Он должен быть достаточно высоким, чтобы животное не смогло перепрыгнуть, и устойчивым, чтобы предотвратить возможность подкопа.
— Зайцы — существа хитрые, и для них важно преодолеть препятствия с минимальными усилиями. Поэтому забор должен быть не только высоким, но и глубоким. Это обеспечит надежную защиту вашего сада от нападений зайцев, — говорит эксперт сайта «Огород»
Для того чтобы заяц не мог перепрыгнуть через ограждение, его высота должна составлять хотя бы 1,5 метра. Если на вашем участке бывают снежные заносы, рекомендуется увеличить высоту забора до 2 метров. Также важно убедиться, что зверек не сможет подкопаться под забором. Для этого стоит закапывать металлические листы в землю на 30 см.
Если строительство крепкого забора — это не самый дешевый вариант для вашего сада, можно использовать защитные сетки. Они могут быть как специализированными, так и обычными строительными. Главное — убедиться, что ячейки сетки достаточно мелкие, чтобы заяц не смог пролезть через них.
Если сетка жесткая и сохраняет форму, ее можно установить на некотором расстоянии от ствола, чтобы зайцы не смогли добраться до коры. Если же материал мягкий, его можно обмотать вокруг стволов.
Один из старых, но довольно эффективных методов защиты от зайцев — использование колючих веток хвойных деревьев. Ветки ели или сосны обвязывают вокруг ствола, располагая иголками вниз. Это создает физический барьер, который не дает зайцам подобраться к дереву.
Кроме того, хвойные ветки, как и сетка, позволяют стволу «дышать», не создавая условия для гниения.
Если найти хвойные ветки трудно, можно использовать колючие ветки шиповника, которые тоже являются отличным барьером для зайцев. Мелкие колючки не позволят животным приблизиться к растению, а запасы таких веток вполне доступны.
Такой способ особенно эффективен для защиты кустарников, которые обладают множеством побегов. Шиповник можно разместить по периметру растений, образуя защитный щит.
Для защиты молодых саженцев можно использовать пластиковые бутылки. Для этого нужно срезать верх и низ бутылки, а затем разрезать ее по вертикали. Получившиеся цилиндры накладывают друг на друга и обвязывают ствол. Нижнюю часть бутылки следует немного заглубить в землю, чтобы закрепить защиту.
— Пластиковые бутылки — не самый традиционный способ, но они прекрасно защищают молодые растения. А при правильной установке бутылки могут служить долго и эффективно, — отмечает эксперт.
Не забывайте о возможности использовать капроновые колготки для обмотки стволов деревьев. Этот метод получил широкое распространение благодаря своей простоте. Но для дополнительной защиты на колготки можно нанести неприятные для зайцев запахи, такие как керосин или солярка.
Зайцы имеют очень острое обоняние, поэтому использование определенных запахов может значительно повысить эффективность защиты. Например, они не переносят запах полыни, нафталина и дегтя. Можно развесить на деревьях тряпки, пропитанные этими запахами, или положить их в пластиковые бутылки, закрепленные на ветках.
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