Это заяц! Как отпугнуть пушистого со своего участка зимой?

Зайцы зимой, особенно в периоды сильных морозов, начинают искать убежище и еду поближе к населённым пунктам. Когда запасы пищи на полях исчерпаны, они направляются в сады, где всегда найдется что-то съедобное: кору деревьев, побеги кустарников и даже молодые саженцы. От одного такого ночного набега могут пострадать не только декоративные растения, но и фруктовые деревья, что нанесет большой ущерб всему участку.