Плесень и сырость в подвале: простой способ устранения с негашеной известью

Погреб — место, где температура всегда ниже, чем в жилых помещениях. Особенно сильно влажность проявляется в осенне-зимний период, когда разница температур на улице и внутри помещения становится значительной. Теплый воздух, содержащий влагу, попадая в прохладный погреб, остывает, и лишняя влага оседает в виде капель на всех поверхностях.