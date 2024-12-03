Плесень и сырость в подвале: простой способ устранения с негашеной известью

Posted 3 декабря, 12:00
Published 3 декабря, 12:00
Modified 3 декабря, 12:00
Updated 3 декабря, 12:00
Погреб — место, где температура всегда ниже, чем в жилых помещениях. Особенно сильно влажность проявляется в осенне-зимний период, когда разница температур на улице и внутри помещения становится значительной. Теплый воздух, содержащий влагу, попадая в прохладный погреб, остывает, и лишняя влага оседает в виде капель на всех поверхностях.
Кроме того, близость грунтовых вод может усиливать сырость. А если вентиляция отсутствует или работает недостаточно эффективно, конденсат становится постоянным спутником погреба.
— Сырость в погребе — основная причина гниения урожая и появления плесени на стенах. Без должной вентиляции и регулярного ухода в помещении будет накапливаться влага, создавая неблагоприятные условия для хранения овощей, — отмечает эксперты канала «Садоеж».
Весной, когда запасы уже съедены, а новый урожай еще не поступил, рекомендуется полностью опустошить погреб. Полки, ящики и другие предметы нужно вынести, обработать антисептическими средствами, чтобы уничтожить споры плесени, и тщательно просушить. Открытые двери и теплый солнечный день — простейшие, но действенные помощники в этом процессе.
Одна из главных причин скопления влаги — недостаточная циркуляция воздуха. Для ее улучшения требуется две трубы:
Такой естественный воздухообмен предотвращает застой влаги. Важно регулярно проверять трубы, чтобы они не были засорены.
Для поглощения излишней влаги можно использовать материалы, которые «впитывают» влагу: негашеную известь или хлорид кальция. Известь — доступный и эффективный способ, к тому же она обладает антисептическим эффектом. Ее нужно рассыпать вдоль стен или разместить в емкостях по углам.
— Негашеная известь — это древний способ борьбы с сыростью, проверенный временем. Она не только убирает влагу, но и уничтожает микробы, предотвращая появление плесени, — подчеркивает Светлана, дачница и автор канала «Посад».
Если вы предпочитаете использовать хлорид кальция, учтите, что его нужно периодически просушивать, чтобы сохранить свойства.
Если причиной влажности стали подземные воды, необходимо организовать гидроизоляцию. Самый простой вариант — застелить пол плотной пленкой и уложить сверху слой глины. Это предотвратит проникновение влаги снизу и снизит общую влажность воздуха.
Чтобы капли не скапливались на потолке, его нужно утеплить. Для этого можно использовать пенопласт или другие теплоизоляционные материалы. Утепление не только предотвратит образование конденсата, но и поможет поддерживать стабильную температуру в погребе.
Иногда простейшие решения оказываются самыми эффективными. Например, наши предки использовали негашеную известь не только для дезинфекции, но и для борьбы с избыточной влажностью.
Достаточно взять пару мешков извести, высыпать их в деревянный ящик без щелей или оставить в открытой упаковке и разместить в погребе. Постепенно известь впитает влагу, а к весне вы получите уже гашеную известь, которую можно использовать для побелки или раскисления почвы.
— Мы часто недооцениваем старые методы, но негашеная известь — это одновременно и осушитель, и антисептик. Это простое средство помогает без особых затрат поддерживать сухость в погребе, — делится Ильин.
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