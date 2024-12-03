mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 12:00

Published 3 декабря, 12:00

Modified 3 декабря, 12:00

Updated 3 декабря, 12:00

Плесень и сырость в подвале: простой способ устранения с негашеной известью

Плесень и сырость в подвале: простой способ устранения с негашеной известью

3 декабря 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney. Плесень и сырость в подвале: простой способ устранения с негашеной известью
Каждую осень и зиму многие владельцы погребов сталкиваются с одной и той же проблемой — капли влаги, словно слезы, появляются на стенах, потолке и полках. Этот «плач» погреба может стать причиной порчи урожая, появления плесени и неприятного запаха.

Погреб — место, где температура всегда ниже, чем в жилых помещениях. Особенно сильно влажность проявляется в осенне-зимний период, когда разница температур на улице и внутри помещения становится значительной. Теплый воздух, содержащий влагу, попадая в прохладный погреб, остывает, и лишняя влага оседает в виде капель на всех поверхностях.

Кроме того, близость грунтовых вод может усиливать сырость. А если вентиляция отсутствует или работает недостаточно эффективно, конденсат становится постоянным спутником погреба.

— Сырость в погребе — основная причина гниения урожая и появления плесени на стенах. Без должной вентиляции и регулярного ухода в помещении будет накапливаться влага, создавая неблагоприятные условия для хранения овощей, — отмечает эксперты канала «Садоеж».
Как устранить влагу и спасти урожайКак устранить влагу и спасти урожай
Как устранить влагу и спасти урожай. Фото: Изображение Midjourney

Как устранить влагу и спасти урожай

1. Регулярная просушка

Весной, когда запасы уже съедены, а новый урожай еще не поступил, рекомендуется полностью опустошить погреб. Полки, ящики и другие предметы нужно вынести, обработать антисептическими средствами, чтобы уничтожить споры плесени, и тщательно просушить. Открытые двери и теплый солнечный день — простейшие, но действенные помощники в этом процессе.

2. Установка правильной вентиляции

Одна из главных причин скопления влаги — недостаточная циркуляция воздуха. Для ее улучшения требуется две трубы:

  • Приточная труба должна находиться на уровне пола и обеспечивать приток свежего воздуха.
  • Вытяжная труба располагается у потолка и выводит влажный воздух наружу.

Такой естественный воздухообмен предотвращает застой влаги. Важно регулярно проверять трубы, чтобы они не были засорены.

Установка правильной вентиляцииУстановка правильной вентиляции
Установка правильной вентиляции. Фото: Изображение Midjourney

3. Гигроскопичные материалы

Для поглощения излишней влаги можно использовать материалы, которые «впитывают» влагу: негашеную известь или хлорид кальция. Известь — доступный и эффективный способ, к тому же она обладает антисептическим эффектом. Ее нужно рассыпать вдоль стен или разместить в емкостях по углам.

— Негашеная известь — это древний способ борьбы с сыростью, проверенный временем. Она не только убирает влагу, но и уничтожает микробы, предотвращая появление плесени, — подчеркивает Светлана, дачница и автор канала «Посад».

Если вы предпочитаете использовать хлорид кальция, учтите, что его нужно периодически просушивать, чтобы сохранить свойства.

4. Гидроизоляция пола

Если причиной влажности стали подземные воды, необходимо организовать гидроизоляцию. Самый простой вариант — застелить пол плотной пленкой и уложить сверху слой глины. Это предотвратит проникновение влаги снизу и снизит общую влажность воздуха.

5. Утепление потолка

Чтобы капли не скапливались на потолке, его нужно утеплить. Для этого можно использовать пенопласт или другие теплоизоляционные материалы. Утепление не только предотвратит образование конденсата, но и поможет поддерживать стабильную температуру в погребе.

Утепление потолкаУтепление потолка
Утепление потолка. Фото: Изображение Midjourney

Секретный способ из прошлого

Иногда простейшие решения оказываются самыми эффективными. Например, наши предки использовали негашеную известь не только для дезинфекции, но и для борьбы с избыточной влажностью.

Достаточно взять пару мешков извести, высыпать их в деревянный ящик без щелей или оставить в открытой упаковке и разместить в погребе. Постепенно известь впитает влагу, а к весне вы получите уже гашеную известь, которую можно использовать для побелки или раскисления почвы.

— Мы часто недооцениваем старые методы, но негашеная известь — это одновременно и осушитель, и антисептик. Это простое средство помогает без особых затрат поддерживать сухость в погребе, — делится Ильин.

Цена вопроса

  • Негашеная известь: от 30 рублей за килограмм в строительных магазинах.
  • Утеплитель для потолка (пенопласт): от 200 рублей за лист.
  • Материалы для гидроизоляции: пленка от 50 рублей за квадратный метр, глина — около 150 рублей за мешок.

Ранее эксперты рассказали, как победить плесень в любом помещении.

Плесень на стенах не приговор! Как провести гидроизоляцию погреба для вечной сухости
Узнать подробнее
Читайте также:
Сырость под контролем: как победить плесень в любом помещенииЭтих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!Устали от ржавых крышек на заготовках? Узнайте, как это исправить навсегда!Как заставить мышей обходить ваш погреб: простой способ с шерстяной перчаткой
#Ольга Харина#Урожай#Плесневые грибы#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Погреб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика