Плесень на стенах не приговор! Как провести гидроизоляцию погреба для вечной сухости

Гидроизоляция подвала — это важная мера защиты, которая убережет ваши продукты, вещи и строительные материалы от воздействия влаги. Влага может проникать в подвал разными путями: через трещины в стенах, из-за капиллярных токов воды в грунте или через атмосферные осадки. Все это может привести к повреждению стен, образованию грибка и плесени, а также ухудшению состояния хранения продуктов.