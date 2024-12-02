Плесень на стенах не приговор! Как провести гидроизоляцию погреба для вечной сухости

Posted 2 декабря, 12:09
Published 2 декабря, 12:09
Modified 2 декабря, 12:11
Updated 2 декабря, 12:11
Гидроизоляция подвала — это важная мера защиты, которая убережет ваши продукты, вещи и строительные материалы от воздействия влаги. Влага может проникать в подвал разными путями: через трещины в стенах, из-за капиллярных токов воды в грунте или через атмосферные осадки. Все это может привести к повреждению стен, образованию грибка и плесени, а также ухудшению состояния хранения продуктов.
— Правильная гидроизоляция — это не только защита от влаги, но и способ продлить срок службы подвала, обеспечив комфортное и безопасное использование этого пространства, — объясняют эксперты строительной компании Vetonit.
Гидроизоляционная пленка — это один из самых бюджетных и простых в установке материалов для защиты стен подвала. Она укладывается на стены и пол, создавая барьер для влаги.
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Пленка легко монтируется и подходит для использования в условиях средней влажности.
Эти материалы образуют прочный водоотталкивающий слой на поверхности. Они могут быть использованы как для внешней, так и для внутренней гидроизоляции.
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Эти материалы наносятся на стены и пол в несколько слоев для обеспечения максимальной защиты.
Проникающие составы глубоко проникают в поры бетона и создают водонепроницаемый барьер, который не нарушает структуру материала.
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Проникающие составы идеальны для старых подвалов, где требуется восстановить защиту от влаги без демонтажа конструкции.
Гидроизоляционные мембраны — это один из самых надежных методов для защиты стен от воды. Мембрана укладывается снаружи или внутри стен и помогает создать барьер, который блокирует проникновение влаги.
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Мембраны — долговечный и эффективный способ гидроизоляции, который требует профессиональной установки.
Гидроизоляционная краска представляет собой жидкий состав, который наносится на поверхность стен и пола, образуя водоотталкивающий слой.
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Гидроизоляционные краски идеально подходят для небольших ремонтов и создания дополнительной защиты.
Выбор подходящего материала по мнению экспертов копании «Ювикс Групп» зависит от нескольких факторов:
Перед нанесением любых материалов нужно провести подготовительные работы:
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