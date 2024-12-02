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Posted 2 декабря, 12:09

Published 2 декабря, 12:09

Modified 2 декабря, 12:11

Updated 2 декабря, 12:11

Плесень на стенах не приговор! Как провести гидроизоляцию погреба для вечной сухости

Плесень на стенах не приговор! Как провести гидроизоляцию погреба для вечной сухости

2 декабря 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney. Плесень на стенах не приговор! Как провести гидроизоляцию погреба для вечной сухости
Погреб — это идеальное место для хранения продуктов, но влажность и сырость могут превратить его в источник проблем. Что делать, если вода проникла в подвал, а стены начали покрываться плесенью? Существует несколько простых и эффективных способов защитить ваше пространство от влаги.

Гидроизоляция подвала — это важная мера защиты, которая убережет ваши продукты, вещи и строительные материалы от воздействия влаги. Влага может проникать в подвал разными путями: через трещины в стенах, из-за капиллярных токов воды в грунте или через атмосферные осадки. Все это может привести к повреждению стен, образованию грибка и плесени, а также ухудшению состояния хранения продуктов.

— Правильная гидроизоляция — это не только защита от влаги, но и способ продлить срок службы подвала, обеспечив комфортное и безопасное использование этого пространства, — объясняют эксперты строительной компании Vetonit.
Все это может привести к образованию грибка и плесени, а также ухудшению состояния хранения продуктов.Все это может привести к образованию грибка и плесени, а также ухудшению состояния хранения продуктов.
Все это может привести к образованию грибка и плесени, а также ухудшению состояния хранения продуктов.. Фото: Изображение Midjourney

Виды гидроизоляции для погреба и их стоимость

1. Гидроизоляционные пленки

Гидроизоляционная пленка — это один из самых бюджетных и простых в установке материалов для защиты стен подвала. Она укладывается на стены и пол, создавая барьер для влаги.

Популярные марки:

  • Knauf D — гидроизоляционная пленка, которая эффективно защищает от влаги. Стоимость — от 150 до 200 рублей за квадратный метр.
  • TechnoNIKOL — пленка, подходящая для защиты стен и полов. Стоимость — около 100-150 рублей за квадратный метр.

Пленка легко монтируется и подходит для использования в условиях средней влажности.

2. Гидроизоляционные мастики и обмазочные материалы

Эти материалы образуют прочный водоотталкивающий слой на поверхности. Они могут быть использованы как для внешней, так и для внутренней гидроизоляции.

Популярные марки:

  • Weber.Tec 930 — цементная обмазочная гидроизоляция, предназначена для защиты стен и полов подвала от влаги. Стоимость — от 800 до 1000 рублей за 25 кг.
  • Ceresit CL 51 — полимерно-цементная эластичная мастика для гидроизоляции, устойчива к воздействию воды. Стоимость — около 600-700 рублей за 7,5 кг.

Эти материалы наносятся на стены и пол в несколько слоев для обеспечения максимальной защиты.

Гидроизоляционные мастики и обмазочные материалыГидроизоляционные мастики и обмазочные материалы
Гидроизоляционные мастики и обмазочные материалы. Фото: Изображение Midjourney

3. Проникающие гидроизоляционные составы

Проникающие составы глубоко проникают в поры бетона и создают водонепроницаемый барьер, который не нарушает структуру материала.

Популярные марки:

  • Penetron — проникающая гидроизоляция для бетона, предотвращает проникновение воды через трещины и поры. Стоимость — около 3000 рублей за 25 кг.
  • Hydrostop — гидроизоляционный гель для инъекций, который используется для герметизации трещин и швов в бетонных и кирпичных стенах. Стоимость — от 2000 рублей за 1 литр.

Проникающие составы идеальны для старых подвалов, где требуется восстановить защиту от влаги без демонтажа конструкции.

4. Гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционные мембраны — это один из самых надежных методов для защиты стен от воды. Мембрана укладывается снаружи или внутри стен и помогает создать барьер, который блокирует проникновение влаги.

Популярные марки:

  • Bitumast — мембрана для наружной гидроизоляции, устойчиво работает при повышенных уровнях влажности. Стоимость — около 200-300 рублей за квадратный метр.
  • Isover — мембранный материал для защиты стен, часто используется в сочетании с другими материалами. Стоимость — от 400 до 500 рублей за квадратный метр.

Мембраны — долговечный и эффективный способ гидроизоляции, который требует профессиональной установки.

Гидроизоляционные мембраныГидроизоляционные мембраны
Гидроизоляционные мембраны. Фото: Изображение Midjourney

5. Гидроизоляционные краски

Гидроизоляционная краска представляет собой жидкий состав, который наносится на поверхность стен и пола, образуя водоотталкивающий слой.

Популярные марки:

  • Tikkurila — краска для защиты от влаги, используется для внутренних и наружных работ. Стоимость — около 600-800 рублей за 10 литров.
  • Caparol — профессиональная краска для гидроизоляции, подходит для защиты от воды в помещениях с высокой влажностью. Стоимость — от 1000 рублей за 10 литров.

Гидроизоляционные краски идеально подходят для небольших ремонтов и создания дополнительной защиты.

Как выбрать гидроизоляцию для погреба?

Выбор подходящего материала по мнению экспертов копании «Ювикс Групп» зависит от нескольких факторов:

  1. Уровень влажности: если грунтовые воды в вашем регионе высоки, лучше выбрать мембраны или проникающие составы.
  2. Бюджет: пленки и гидроизоляционные краски — самые экономичные решения. Мастики и мембраны требуют более крупных вложений.
  3. Состояние подвала: для старых и поврежденных подвалов проникающие составы и инъекционные гели будут лучшими вариантами.

Подготовка к гидроизоляции

Перед нанесением любых материалов нужно провести подготовительные работы:

  • Очистить стены и полы от грязи и пыли.
  • Заделать трещины и неровности.
  • Обработать поверхность грунтовкой для лучшего сцепления с гидроизоляционным материалом.

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#Ольга Харина#Урожай#Плесневые грибы#Обработка#Дом и сад#Погреб
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