Как заставить мышей обходить ваш погреб: простой способ с шерстяной перчаткой

Процесс тления выделяет дым с сильным запахом, который улавливается не только мышами, но и людьми. Сильный запах горелой шерсти может потребовать проветривания или временного закрытия доступа в подвал. Тем не менее, этот метод работает, и многим садоводам удалось убедиться в его эффективности.