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Posted 25 ноября, 16:05

Published 25 ноября, 16:05

Modified 25 ноября, 16:07

Updated 25 ноября, 16:07

Сырость под контролем: как победить плесень в любом помещении

Сырость под контролем: как победить плесень в любом помещении

25 ноября 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney. Сырость под контролем: как победить плесень в любом помещении
Каждый второй дом сталкивается с неприятным соседством — плесенью. Она появляется внезапно, портит внешний вид стен и мебели, но главное — угрожает здоровью, выделяя опасные для дыхания споры. Борьба с плесенью кажется бесконечной, ведь даже после тщательной уборки она может вернуться.

Плесень — это не просто некрасивые пятна на стенах или потолке. По сути, это колонии микроскопических грибков, которые размножаются во влажной среде. Такие условия чаще всего возникают в ванных комнатах, на кухнях, в подвалах или в углах плохо вентилируемых помещений.

Почему плесень возвращается?

Причина большинства неудач в борьбе с плесенью — поверхностный подход. Удаление пятен с помощью бытовой химии или попытки замазать поражённые участки штукатуркой дают временный эффект, но не решают проблему. Плесень распространяется не только по поверхности, но и глубоко проникает в материалы.

— Все знают, что плесень питается влагой и органикой, которая может быть в строительных материалах. Пока вы не устраните избыточную влажность, бороться с ней бесполезно, — отмечает Иван Калинин, специалист «Экологической клиники ECOconnect».

Основные причины появления плесени:

  • постоянная влажность из-за протечек или конденсата;
  • плохая вентиляция помещений;
  • повышенная влажность воздуха в регионе;
  • неправильное утепление стен, из-за чего на них образуется конденсат.

Чтобы избавиться от грибка навсегда, нужно устранить причины его появления, а уже затем переходить к уничтожению.

Почему плесень возвращается?Почему плесень возвращается?
Почему плесень возвращается?. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от плесени: шаги, которые работают

Чтобы победить плесень, важно устранить не только её видимые проявления, но и причины появления.

1. Найти источник проблемы

Первый шаг — диагностика. Найдите источник влаги: это может быть протекающая крыша, трещина в стене, конденсат из-за герметичных окон или неисправная сантехника.

Далее:

  1. Очистите поверхности: используйте щётку с жёстким ворсом, чтобы удалить остатки спор плесени перед обработкой фунгицидами.
  2. Сушите помещение: перед нанесением средств важно полностью высушить поражённые участки, иначе фунгициды не проникнут вглубь материала.

Примером может служить история Наташи Кайгородовой, жительницы Дубая, которая делится:

— В нашем доме высокий уровень влажности. Чтобы не столкнуться с плесенью, мы используем кондиционеры и осушители воздуха, даже когда уезжаем на отпуск.

2. Удаление поражённых материалов

Если плесень уже проникла глубоко, необходимо удалить её вместе с частью поражённого материала. Например, в случае повреждения штукатурки или обоев, их придётся снять. Для мебели или дерева применяются более деликатные методы, но без обработки их также не обойтись.

— Плесень, проникшую в бетон, нужно убирать слоями, иначе она будет развиваться снова. Для этого используются специальные средства глубокого действия, — подчёркивает Иван Калинин.
Как избавиться от плесени: шаги, которые работаютКак избавиться от плесени: шаги, которые работают
Как избавиться от плесени: шаги, которые работают. Фото: Изображение Midjourney

3. Уничтожение плесени: какие средства работают

Для борьбы с плесенью используют фунгицидные препараты. Это специальные составы, которые не только уничтожают грибок, но и предотвращают его повторное появление.

— Выбирайте профессиональные фунгициды. Они глубже проникают в материалы и обеспечивают долгосрочную защиту. Важно учитывать их безопасность для людей и домашних животных, — напоминает эксперт.

Средняя стоимость таких средств:

  • Концентрированные фунгициды — от 400 рублей за литр;
  • Профессиональные составы для строительных материалов — от 1500 рублей.

Для обработки больших площадей специалисты рекомендуют использовать генераторы горячего тумана. Они равномерно распределяют средство и обеспечивают проникновение в труднодоступные места. Аренда такого оборудования обойдётся в среднем в 2000–3000 рублей в день.

Уничтожение плесени: какие средства работаютУничтожение плесени: какие средства работают
Уничтожение плесени: какие средства работают. Фото: Изображение Midjourney

Профилактика

Когда плесень удалена, важно создать условия, чтобы она не появилась снова. Вот несколько ключевых мер:

  1. Контролируйте влажность воздуха. Установите осушители воздуха. Они снижают влажность до комфортного уровня (40–60%) и стоят от 3000 до 10 000 рублей в зависимости от модели.
  2. Улучшите вентиляцию. Проверьте вытяжку в ванной и на кухне, при необходимости установите дополнительные вентиляторы.
  3. Используйте влагопоглотители. Это компактные устройства для шкафов, которые защищают одежду и обувь от сырости. Стоимость — от 500 рублей за комплект.
  4. Проверьте утепление. Убедитесь, что стены и окна в доме утеплены правильно, чтобы избежать образования конденсата.
— В наших условиях с высокой влажностью мы установили осушители воздуха и используем влагопоглотители. Это позволяет полностью исключить риск появления плесени, — рассказывает Наташа Кайгородова, жительница Дубая.
Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!
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