Сырость под контролем: как победить плесень в любом помещении

Плесень — это не просто некрасивые пятна на стенах или потолке. По сути, это колонии микроскопических грибков, которые размножаются во влажной среде. Такие условия чаще всего возникают в ванных комнатах, на кухнях, в подвалах или в углах плохо вентилируемых помещений.