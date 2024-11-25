Сырость под контролем: как победить плесень в любом помещении

Posted 25 ноября, 16:05
Published 25 ноября, 16:05
Modified 25 ноября, 16:07
Updated 25 ноября, 16:07
Плесень — это не просто некрасивые пятна на стенах или потолке. По сути, это колонии микроскопических грибков, которые размножаются во влажной среде. Такие условия чаще всего возникают в ванных комнатах, на кухнях, в подвалах или в углах плохо вентилируемых помещений.
Причина большинства неудач в борьбе с плесенью — поверхностный подход. Удаление пятен с помощью бытовой химии или попытки замазать поражённые участки штукатуркой дают временный эффект, но не решают проблему. Плесень распространяется не только по поверхности, но и глубоко проникает в материалы.
— Все знают, что плесень питается влагой и органикой, которая может быть в строительных материалах. Пока вы не устраните избыточную влажность, бороться с ней бесполезно, — отмечает Иван Калинин, специалист «Экологической клиники ECOconnect».
Основные причины появления плесени:
Чтобы избавиться от грибка навсегда, нужно устранить причины его появления, а уже затем переходить к уничтожению.
Чтобы победить плесень, важно устранить не только её видимые проявления, но и причины появления.
Первый шаг — диагностика. Найдите источник влаги: это может быть протекающая крыша, трещина в стене, конденсат из-за герметичных окон или неисправная сантехника.
Далее:
Примером может служить история Наташи Кайгородовой, жительницы Дубая, которая делится:
— В нашем доме высокий уровень влажности. Чтобы не столкнуться с плесенью, мы используем кондиционеры и осушители воздуха, даже когда уезжаем на отпуск.
Если плесень уже проникла глубоко, необходимо удалить её вместе с частью поражённого материала. Например, в случае повреждения штукатурки или обоев, их придётся снять. Для мебели или дерева применяются более деликатные методы, но без обработки их также не обойтись.
— Плесень, проникшую в бетон, нужно убирать слоями, иначе она будет развиваться снова. Для этого используются специальные средства глубокого действия, — подчёркивает Иван Калинин.
Для борьбы с плесенью используют фунгицидные препараты. Это специальные составы, которые не только уничтожают грибок, но и предотвращают его повторное появление.
— Выбирайте профессиональные фунгициды. Они глубже проникают в материалы и обеспечивают долгосрочную защиту. Важно учитывать их безопасность для людей и домашних животных, — напоминает эксперт.
Средняя стоимость таких средств:
Для обработки больших площадей специалисты рекомендуют использовать генераторы горячего тумана. Они равномерно распределяют средство и обеспечивают проникновение в труднодоступные места. Аренда такого оборудования обойдётся в среднем в 2000–3000 рублей в день.
Когда плесень удалена, важно создать условия, чтобы она не появилась снова. Вот несколько ключевых мер:
— В наших условиях с высокой влажностью мы установили осушители воздуха и используем влагопоглотители. Это позволяет полностью исключить риск появления плесени, — рассказывает Наташа Кайгородова, жительница Дубая.
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