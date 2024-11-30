Логистический центр Ozon в Благовещенске официально открыт

Это первый объект в Башкирии группы компаний Ромекс, одного из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов юга России. В тоже время пятый объект компании Ромекс для Ozon и десятый регион присутствия краснодарский девелопера. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию оптово-распределительные центры общей площадью около 700 тысяч кв. м. Объем инвестиций Ромекс в развитие логистической инфраструктуры Поволжья составляет около 15 млрд рублей.