Логистический центр Ozon в Благовещенске официально открыт

Posted 30 ноября, 10:32
Published 30 ноября, 10:32
Modified 3 декабря, 08:58
Updated 3 декабря, 08:58
30 ноября, официально открыт Оптово-распределительный центр Ozon в Республике Башкортостан. В городе Благовещенск. Глава Республики Радий Хабиров, глава Благовещенского района Анна Карабанова, президент ГК Ромекс Алексей Прокопенко, директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич присутствовали на открытии и вместе нажали символическую кнопку. Обозначив тем самым старт работы оптово-распределительного центра Ozon общей площадью 92,8 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций ГК Ромекс составит 6,1 млрд рублей.
Это первый объект в Башкирии группы компаний Ромекс, одного из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов юга России. В тоже время пятый объект компании Ромекс для Ozon и десятый регион присутствия краснодарский девелопера. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию оптово-распределительные центры общей площадью около 700 тысяч кв. м. Объем инвестиций Ромекс в развитие логистической инфраструктуры Поволжья составляет около 15 млрд рублей.
Президент ГК Ромекс Алексей Прокопенко лично поблагодарил главу Республики и всю команду администрации за оказанную помощь.
— Год назад, во время нашей первичной встречи нам пообещали оказать беспрецедентные меры поддержки. Мы их испытали. Нас, как маленьких детей, сопровождали по всем вопросам. Поэтому нам удалось сдать такой большой проект в течение года. Наша компания не планирует останавливаться. Буквально через квартал мы сдадим третью очередь объекта. Сегодня строим планы на развитие в Республике Башкортостан еще наших больших проектов, — сказал Алексей Прокопенко.
Также президент ГК Ромекс отметил, что наш регион выбран не случайно.
— Мы видим высокую инвестиционную привлекательность региона, возможность использования федеральных и региональных программ поддержки инвесторов, а также хорошую транспортную доступность расположения объектов, — отметил Алексей Прокопенко.
Радий Хабиров в своей речи подчеркнул, что открытие Оптово-распределительного центра Ozon является мощным драйвером для развития малого и среднего бизнеса в республике. В Благовещенске появилась очередная точка экономического роста. А также указал на то, что компания Ромекс действительно выполнила свои обязательства.
— Впереди еще третья очередь объекта. Но мы в Башкортостане живем так: если что-то хорошее сделал, страницу перевернул, забыл и начинаешь уже думать о новых проектах. Поэтому мы приветствуем нового надежного партнера к дальнейшему диалогу, к дальнейшему сотрудничеству, — сказал Радий Фаритович. И пообещал поддержку крупным инвестиционным проектам ГК Ромекс в дальнейшем.
Группа компаний Ромекс — инвестиционно-строительный холдинг, в составе которого более 90 компаний. Одним из лидеров Юга России в области строительства с 25-летним опытом. На сегодняшний день Ромекс реализует проекты в Краснодарском крае и в 10 регионах РФ. Основными направлениями деятельности ГК Ромекс: строительство, управление и эксплуатация недвижимости. Компанией реализовано более 50 проектов в различных сферах:
— торговая недвижимость — построено 5 торговых центров общей площадью около 500 000 кв. м;
— жилая недвижимость в городах юга России — Туапсе, Новороссийск, Анапа и Краснодар;
— складская недвижимость — компанией введено в эксплуатацию 18 складских комплексов в 9 регионах России. В собственности компании Ромекс находится 16 логистических центров общей площадью около 700 000 кв. м;
— гостиничная недвижимость — четырехзвездочный отель Four Point by Sheraton в Краснодаре и комплекс апартаментов Costa Rusa в Туапсинском районе;
— выставочная недвижимость — выставочный комплекс Экспоград в Краснодаре;
— строительство медицинских центров.
Компания ведет девелоперскую деятельность, осуществляя управление и техническую эксплуатацию построенных объектов. Штат сотрудников группы компаний — более 2000 человек.