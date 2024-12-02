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Строители

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2024
Логистический центр Ozon в Благовещенске официально открыт
2 декабря, 10:32
Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии
24 сентября, 16:32
Уфу перекроют на неделю
19 августа, 10:48
Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома
25 июня, 04:40
2023
В Башкирии рабочие «выбили» из строительной компании долг по зарплате
Налоговая служба подавала иск о банкротстве фирмы.
29 ноября 2023, 05:51

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