Уфимцы хотят бороться с коммунальщиками через Путина

Posted 29 ноября, 08:09
Published 29 ноября, 08:09
Modified 29 ноября, 09:24
Updated 29 ноября, 09:24
ООО «Единый информационно-расчётный центр Республики Башкортостан» — региональный оператор по начислению платы, приёму и учёту платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги. ООО «ЕИРЦ РБ» создано 19 июля 2019 года при поддержке Правительства Республики Башкортостан, что являлось гарантией надежности и профессионализма.
28 марта 2024 года на Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ сообщило о том, что с 1 апреля ООО «ЕИРЦ РБ» в Уфе перейдет на обслуживание по предварительной записи. Сделано это для удобства клиентов: чтобы каждый мог индивидуально подобрать себе подходящую дату и время обслуживания. Записаться можно по телефону или на официальном сайте.
Но, несмотря на переход на новый тип обслуживания, жители города посетившие офис, оставляют гневные отзывы о качестве обслуживания в клиентском офисе «ЕИРЦ РБ». Оценка в одну из пяти возможных звезд стоит на отзывах «Яндекс Карт».
Посетители жалуются на большие очереди, долгое ожидание, плохое отношение, грубость и некомпетентность со стороны сотрудников информационно-расчетного центра.
— Гиблое место. Жду второй месяц, чтобы открыть лицевые счеты на квартиру. Такие очереди со времен СССР не видела. Очередь на очередь для получения талона на запись, потом очередь, чтобы ввести пин-код для получения талона на приём. Потом ещё длительное ожидание приёма. Были нормальные отдельные офисы рессурсников. После объединения начался бардак, нервотрёпка и трата времени в очередях, — делится своими впечатлениями после посещения «ЕИРЦ РБ» Лина.
ООО «ЕИРЦ РБ» сообщило жителям Башкирии о запуске сервиса «Онлайн-офис» на своем официальном сайте. Это должно упростить сложившуюся в клиентском офисе ситуацию. Большинство вопросов ЖКУ можно решить, не выходя из дома. Однако отзывы вновь отрицательные
— Отвратительная организация. Трубки не берут. Квитанции не приносят. В личный кабинет не зайти. При регистрации пишет, что личный кабинет уже есть. При восстановлении пароля пишет, что их несколько. На почту не отвечают. Видимо, всё делается специально, чтобы побольше пени начислить, — Ирина П.
На сайте 2gis.ru/ufa посетители также возмущены качеством обслуживания. Рейтинг организации все же выше — 1,6 из 5 возможных звезд.
Есть несколько положительных слов, но они теряются в массе негатива. Зато здесь «ЕИРЦ РБ» — дает официальный ответ.
Люди просят вернуть ЕРКЦ. Сменить руководства и обратить внимание на одну сотрудницу, чье имя часто обсуждается в отзывах. Принять меры. И не знают, как повлиять на ситуацию. Задаются вопросом: кому жаловаться? И сами же отвечают: «Путину писать?».