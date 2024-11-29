Уфимцы хотят бороться с коммунальщиками через Путина

28 марта 2024 года на Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ сообщило о том, что с 1 апреля ООО «ЕИРЦ РБ» в Уфе перейдет на обслуживание по предварительной записи. Сделано это для удобства клиентов: чтобы каждый мог индивидуально подобрать себе подходящую дату и время обслуживания. Записаться можно по телефону или на официальном сайте.