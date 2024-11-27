Выступление Путина и Токаева на уфимском форуме: главное

Вслед за Хабировым с речами выступили аким Актюбинской области Асхат Шахаров, губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Североказахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Главы регионов также отчитались о наращивании развития между субъектами двух стран и «прошлись» по совместным проектам.