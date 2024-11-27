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Posted 27 ноября, 15:20

Published 27 ноября, 15:20

Modified 27 ноября, 20:06

Updated 27 ноября, 20:06

Башкирия и Казахстан продолжат сотрудничество

Выступление Путина и Токаева на уфимском форуме: главное

27 ноября 2024, 15:20
Фото: Vk / Правительство Республики Башкортостан.

Башкирия и Казахстан продолжат сотрудничество

Президенты России и Казахстана в среду, 27 ноября, по видеосвязи приняли участие в пленарном заседании форума сотрудничества между государствами.

Напомним, форум «Россия-Казахстан» стартовал в Уфе 26 ноября. На 27 ноября запланирована большая часть деловой программы. Президенты государств в этот день встретились в Астане.

Президент России Владимир Путин

Первое слово взял президент Путин. Свою речь он начал с рассуждений о важности межрегионального сотрудничества. Устойчивость связей субъектов двух стран Путин назвал фундаментом всего комплекса межгосударственных взаимоотношений. Глава российского государства также заявил, что в ходе переговоров с Токаевым президенты одобрили соответствующую широкую программу.
Путин отметил, что на форуме «Россия-Казахстан» собрались представители 30 российских и 13 казахстанских регионов — по словам президента, именно эти субъекты, в том числе Башкирия, «наиболее активно вовлечены в <…> расширение партнёрских связей».
Казахстан Путин назвал одним из ключевых экономических партнёров Российской Федерации и обозначил «в виде цифр» показатели, свидетельствующие об этом. Высказался российский президент также на тему сотрудничества с Казахстаном в сфере науки и инноваций, упомянув, в частности, совместные проекты и подготовку кадров для казахстанской экономики в вузах России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Вслед за российским президентом свою речь начал президент Казахстана. Тот факт, что форум проходит в Уфе, он назвал символичным, описав башкирскую столицу как город «уникальный, с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием».
Вслед за приветствием Токаев также подчеркнул факт высокой экономической интеграции между Россией и Казахстаном. Ключевыми моментами межотраслевого взаимодействия стран президент назвал:
  • достижение «качественно нового уровня» сотрудничества России и Казахстан в топливно-энергетической сфере;
  • в 2024 году исполнилось 5 лет с начала реализации совместных действий в рамках производственной кооперации;
  • «Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в агропромышленной сфере» — раскрывая мысль, Токаев заявил, что два государства не должны соперничать друг с другом ни на экспортных рынках, ни на внутренних рынках Евразийского экономического союза;
  • укрепление транспортного и логистического пространства на всём евразийском пространстве.
— Нужно сохранить заданный высокий уровень нашего многогранного взаимодействия. Важно продолжать работу по упрощению трансграничных процедур, устранению торгово-логистических барьеров <…> Уверен, подписанный вы рамках форума солидный пакет соглашений <…> придадут мощный импульс развитию экономик наших стран, — завершил свою речь Токаев.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев

Патрушев начал речь с указания на добрососедские отношения Казахстана и России, которые развиваются как по линии ведомств, так и на уровне связей отдельных регионов двух стран.
По словам Патрушева, объёмы торговли между двумя странами сохранились на уровне 2023 года. Он упомянул, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. В подтверждение этого замглавы российского Кабмина остановился на некоторых результатах российско-казахстанского сотрудничества: росте перевозок между странами и развитии транспортных коридоров, реализацию множества проектов в сфере промышленности и сельхозмашиностроения. Казахстан Патрушев также назвал одним из крупнейших партнёров в сфере сельского хозяйства.
Российский вице-премьер указал на то, что РФ уделяет особое внимание развитию отношений в гуманитарной сфере — культурном обмене, совместных образовательных программах, инициативах в области туризма, молодёжи и спорта.
— Учитывая историческую и культурную общность наших народов, прорабатывается вопрос создания в Казахстане трёх школ с русским языком обучения.

Заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев

Вице-премьер Казахстана назвал отношения с Россией образцовым примером «крепкой нерушимой дружбы». Страны «несмотря на беспрецедентные вызовы» показывают «пример добрососедства».
Замглавы казахстанского правительства упомянул, что в ходе форума будут подписаны ряд новых договоров между двумя странами об укреплении сотрудничества.
Часть речи Койшыбаев, как и предыдущие спикеры, посвятил подтверждениям тесного взаимодействия, в том числе «цифрами» об увеличении объемов инвестиций, а также перечислением открытых за последний год российско-казахстанских производств на территориях обеих стран.
— Сегодняшний форум, безусловно, даст мощный импульс российско-казахстанскому многоплановому стратегическому партнёрству.

Сразу после речи Койшыбаева на главном экране включили ролик с кратким обзором достижений в российско-казахстанском сотрудничестве и рассуждениями о «проверенной временем» дружбе двух стран.

Далее были заслушаны выступления от глав регионов России и Казахстана.

Глава Башкирии Радий Хабиров

Хабиров заявил, что на полях форума Башкирия подписала меморандумы о сотрудничестве с властями Актюбинской и Костанайской областей Казахстана.
Перед завершением глава Башкирии объявил, что на башкирский язык была переведена автобиографическая книга Кемеля Токаева — отца президента Казахстана, которую ранее подарили Хабирову. Книгу на башкирском языке глава региона передал Касым-Жомарту Токаеву.

Вслед за Хабировым с речами выступили аким Актюбинской области Асхат Шахаров, губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Североказахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Главы регионов также отчитались о наращивании развития между субъектами двух стран и «прошлись» по совместным проектам.

После выступлений глав регионов последовали доклады замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвач и заместителя председателя Национальной палаты предпринимателей Казахстана Тимура Жаркенова.

Как только все участники заседания закончили с речами, прошла церемония обмена документами, подписанными представителями двух стран на полях форума.

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