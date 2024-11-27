Башкирия и Казахстан подписали «дорожную карту»

Posted 27 ноября, 09:20
Published 27 ноября, 09:20
Modified 27 ноября, 09:56
Updated 27 ноября, 09:56
В рамках этой инициативы, как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, предусмотрены проекты в ключевых отраслях, таких как машиностроение, нефтегазохимия, агропромышленный комплекс, здравоохранение и туризм. Теперь у чторон соглашения идет работа над актуализацией этой карты, чтобы учесть все современные реалии и потребности.
Обсуждение совместной работы состоялось с Галымжаном Койшыбаевым, заместителем Премьер-министра Казахстана. По словам Хабирова, Казахстан занимает важное место в внешнеэкономическом обороте Башкортостана, составляя около 10% от общего объема торговли. Стороны планируют расширять сотрудничество не только в промышленности, но и в строительстве, энергетике и сельском хозяйстве, включая сельхозмашиностроение.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главная часть деловой программы запланирована на 27 ноября, когда к участникам форума по видеосвязи присоединятся президенты России и Казахстана — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.