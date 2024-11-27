Башкирия и Казахстан подписали «дорожную карту»

В рамках этой инициативы, как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, предусмотрены проекты в ключевых отраслях, таких как машиностроение, нефтегазохимия, агропромышленный комплекс, здравоохранение и туризм. Теперь у чторон соглашения идет работа над актуализацией этой карты, чтобы учесть все современные реалии и потребности.