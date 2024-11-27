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Posted 27 ноября, 09:20

Published 27 ноября, 09:20

Modified 27 ноября, 09:56

Updated 27 ноября, 09:56

Башкирия и Казахстан подписали «дорожную карту»

Башкирия и Казахстан подписали «дорожную карту»

27 ноября 2024, 09:20
Фото: tg/Радий Хабиров.
Башкортостан и Казахстан разработали и подписали программу, определяющую направления развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщает в среду, 27 ноября, Радий Хабиров.

В рамках этой инициативы, как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, предусмотрены проекты в ключевых отраслях, таких как машиностроение, нефтегазохимия, агропромышленный комплекс, здравоохранение и туризм. Теперь у чторон соглашения идет работа над актуализацией этой карты, чтобы учесть все современные реалии и потребности.

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Обсуждение совместной работы состоялось с Галымжаном Койшыбаевым, заместителем Премьер-министра Казахстана. По словам Хабирова, Казахстан занимает важное место в внешнеэкономическом обороте Башкортостана, составляя около 10% от общего объема торговли. Стороны планируют расширять сотрудничество не только в промышленности, но и в строительстве, энергетике и сельском хозяйстве, включая сельхозмашиностроение.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главная часть деловой программы запланирована на 27 ноября, когда к участникам форума по видеосвязи присоединятся президенты России и Казахстана — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Форум «Россия-Казахстан» начался в Уфе
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