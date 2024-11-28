Что показали Патрушеву в Башкирии

Кроме того, вице-премьер ознакомился с концептом будущего геномного центра — его власти Башкири обещают открыть в декабре 2024 года. Собой он будет представлять четырёхэтажное здание с лабораториями. Помимо генетиков, готовить там будут и специалистов в IT-области.