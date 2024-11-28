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Posted 28 ноября, 15:11

Published 28 ноября, 15:11

Modified 28 ноября, 15:13

Updated 28 ноября, 15:13

Дмитрий Патрушев нанёс визит в Башкирию

Что показали Патрушеву в Башкирии

28 ноября 2024, 15:11
Фото: Минсельхоз Республики Башкортостан / Telegram.

Дмитрий Патрушев нанёс визит в Башкирию

Российский вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Башкортостан в дни проведения форума «Россия-Казахстан» — рассказываем, чем власти Башкирии похвастались перед «вип-гостем».

Главных остановок в маршруте замглавы федерального кабмина было две — Чишминский маслоэкстракционный завод и Евразийский научно образовательный центр. Обоими объектами он остался доволен.

Чишминский маслоэкстракционный завод

На чишминском предприятии Патрушеву показали несколько цехов и образцы продукции. Как гласит правительственный пресс-релиз, завод каждый день перерабатывает тысячу тонн подсолнечника, а также 600 тонн рапса и вырабатывает около 300 т растительного масла.

Заботливо сопровождали Патрушева по заводу его представители, а также и. о. премьер-министра региона Андрей Назаров.

Власти Башкирии с гордостью преподносят предприятие как активно вводящее новые технологии, а также являющееся самым крупным экспортёром продукции агропромышленного комплекса во всей Республике. Так, «за последние годы» на модернизацию своего оборудования завод направил порядка ₽900 млн.

Евразийский НОЦ

В столице Башкирии Патрушеву провели экскурсию в стенах межвузовского кампуса. Вице-премьеру раскрыли планы по развитию объекта и представили макет того, как он будет выглядеть по завершении всех работ.

Показали Патрушеву также лабораторию климата и мониторинга углеродного следа, где пытаются разработать систему выброса парниковых газов.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с концептом будущего геномного центра — его власти Башкири обещают открыть в декабре 2024 года. Собой он будет представлять четырёхэтажное здание с лабораториями. Помимо генетиков, готовить там будут и специалистов в IT-области.

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В минувшую среду, 27 ноября, проходила деловая часть форума «Россия-Казахстан». В ходе него выступили по видеосвязи президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

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