Что показали Патрушеву в Башкирии

Posted 28 ноября, 15:11
Published 28 ноября, 15:11
Modified 28 ноября, 15:13
Updated 28 ноября, 15:13
Главных остановок в маршруте замглавы федерального кабмина было две — Чишминский маслоэкстракционный завод и Евразийский научно образовательный центр. Обоими объектами он остался доволен.
На чишминском предприятии Патрушеву показали несколько цехов и образцы продукции. Как гласит правительственный пресс-релиз, завод каждый день перерабатывает тысячу тонн подсолнечника, а также 600 тонн рапса и вырабатывает около 300 т растительного масла.
Заботливо сопровождали Патрушева по заводу его представители, а также и. о. премьер-министра региона Андрей Назаров.
Власти Башкирии с гордостью преподносят предприятие как активно вводящее новые технологии, а также являющееся самым крупным экспортёром продукции агропромышленного комплекса во всей Республике. Так, «за последние годы» на модернизацию своего оборудования завод направил порядка ₽900 млн.
В столице Башкирии Патрушеву провели экскурсию в стенах межвузовского кампуса. Вице-премьеру раскрыли планы по развитию объекта и представили макет того, как он будет выглядеть по завершении всех работ.
Показали Патрушеву также лабораторию климата и мониторинга углеродного следа, где пытаются разработать систему выброса парниковых газов.
Кроме того, вице-премьер ознакомился с концептом будущего геномного центра — его власти Башкири обещают открыть в декабре 2024 года. Собой он будет представлять четырёхэтажное здание с лабораториями. Помимо генетиков, готовить там будут и специалистов в IT-области.
В минувшую среду, 27 ноября, проходила деловая часть форума «Россия-Казахстан». В ходе него выступили по видеосвязи президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.