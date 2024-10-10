В Башкирии заметили машину из «Безумного Макса»

Posted 10 октября, 04:36
Published 10 октября, 04:36
Modified 10 октября, 06:16
Updated 10 октября, 06:16
Транспортное средство привлекло внимание участников дорожного движения своим необычным видом. Автор ролика, комментируя увиденное, делится желанием «проехать снизу» под странным автомобилем.
У некоторых комментаторов машина вызвала ассоциации с боевыми машинами из серии фильмов «Безумный макс». Другие пользователи, упражняясь в креативе, окрестили транспортное средство «опрыскивателем на колёсах».
Ранее пользователи соцсетей обсуждали другую машину, появившуюся на дорогах башкирской столицы. Шумиху в городе наделал винтажный советский «ЗИЛ», который удивил всех своим внешним видом.