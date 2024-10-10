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Posted 10 октября, 04:36

Published 10 октября, 04:36

Modified 10 октября, 06:16

Updated 10 октября, 06:16

Киберпанк автомобиль катается по Башкортостану

В Башкирии заметили машину из «Безумного Макса»

10 октября 2024, 04:36
Фото: Telegram / Чёрный список Салават

Киберпанк автомобиль катается по Башкортостану

В соцсетях пользователи делятся кадрами необычного попутчика, встретившегося им на дороге — утверждается, что сняты кадры в Салаватском районе Башкирии.

Транспортное средство привлекло внимание участников дорожного движения своим необычным видом. Автор ролика, комментируя увиденное, делится желанием «проехать снизу» под странным автомобилем.

У некоторых комментаторов машина вызвала ассоциации с боевыми машинами из серии фильмов «Безумный макс». Другие пользователи, упражняясь в креативе, окрестили транспортное средство «опрыскивателем на колёсах».

Видео: Telegram / Чёрный список Салават.
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Ранее пользователи соцсетей обсуждали другую машину, появившуюся на дорогах башкирской столицы. Шумиху в городе наделал винтажный советский «ЗИЛ», который удивил всех своим внешним видом.

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