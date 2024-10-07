Пьяный блогер оскорбил гаишника в Башкирии

В мае 2024 года в городе Белебей разразился скандал, связанный с неординарным поведением местного жителя, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил снять видео на автозаправочной станции. Однако вместо забавного контента он выбрал оскорбления в адрес инспектора ГАИ, который выполнял свои должностные обязанности. Этот «шедевр» блогер разместил в соцсетях, не догадываясь о последствиях своего поступка.