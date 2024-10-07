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Posted 7 октября, 07:45

Published 7 октября, 07:45

Modified 7 октября, 08:55

Updated 7 октября, 08:55

Пьяный блогер оскорбил гаишника в Башкирии

Пьяный блогер оскорбил гаишника в Башкирии

7 октября 2024, 07:45
Фото: 1MI
В Белебее мужчина решил, что его популярность в соцсетях оправдывает любые действия, сообщает прокуратура РБ в понедельник, 7 октября.

В мае 2024 года в городе Белебей разразился скандал, связанный с неординарным поведением местного жителя, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил снять видео на автозаправочной станции. Однако вместо забавного контента он выбрал оскорбления в адрес инспектора ГАИ, который выполнял свои должностные обязанности. Этот «шедевр» блогер разместил в соцсетях, не догадываясь о последствиях своего поступка.

Согласно версии следствия, мужчина не просто нарушил правила приличия, но и публично оскорбил представителя власти. В итоге, его действия были квалифицированы как уголовное преступление. Обвинение было утверждено Белебеевской межрайонной прокуратурой, и дело направлено в мировой суд для дальнейшего рассмотрения.

Интересно отметить, что сам обвиняемый признал свою вину.

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