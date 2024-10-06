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Posted 6 октября, 11:21

Published 6 октября, 11:21

Modified 6 октября, 11:24

Updated 6 октября, 11:24

Водителя и пассажира иномарки оштрафовали за клип в Башкирии

Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии

6 октября 2024, 11:21
Фото: ГАИ РБ

Водителя и пассажира иномарки оштрафовали за клип в Башкирии

Юноши из Volkswagen Polo нарушили массу правил дорожного движения ради красивых кадров и популярности в соцсетях, сообщает в воскресенье, 6 октября, ГАИ Республики Башкортостан.

Автоинспекторы вычислили героев эффектного видео. В ролике пассажир иномарки высунулся из нее по пояс. Вслед за лайками и репостами прибыли автоинспекторы и штрафы.

Оказалось, что бесстрашным пассажиром белоснежного Volkswagen Polo был 19-летний парень. Ему придется заплатить штраф за непристегнутый ремень безопасности. Обычно, это взыскание в ₽1 000.

За рулём Volkswagen Polo был ровесник пассажира — молодой человек из Альшеевского района. А вот на него штрафы посыпались как из рога изобилия. Теперь юноше грозит до 15 суток административного ареста за массу нарушений ПДД. Дело юного водителя будет рассматривать суд.

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