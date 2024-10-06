Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии

Posted 6 октября, 11:21
Published 6 октября, 11:21
Modified 6 октября, 11:24
Updated 6 октября, 11:24
Автоинспекторы вычислили героев эффектного видео. В ролике пассажир иномарки высунулся из нее по пояс. Вслед за лайками и репостами прибыли автоинспекторы и штрафы.
Оказалось, что бесстрашным пассажиром белоснежного Volkswagen Polo был 19-летний парень. Ему придется заплатить штраф за непристегнутый ремень безопасности. Обычно, это взыскание в ₽1 000.
За рулём Volkswagen Polo был ровесник пассажира — молодой человек из Альшеевского района. А вот на него штрафы посыпались как из рога изобилия. Теперь юноше грозит до 15 суток административного ареста за массу нарушений ПДД. Дело юного водителя будет рассматривать суд.