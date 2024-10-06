Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии

За рулём Volkswagen Polo был ровесник пассажира — молодой человек из Альшеевского района. А вот на него штрафы посыпались как из рога изобилия. Теперь юноше грозит до 15 суток административного ареста за массу нарушений ПДД. Дело юного водителя будет рассматривать суд.