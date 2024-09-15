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Posted 15 сентября, 09:23

Published 15 сентября, 09:23

Modified 15 сентября, 10:27

Updated 15 сентября, 10:27

Машину из «Безумного Макса» заметили в Уфе

Машину из «Безумного Макса» заметили в Уфе

15 сентября 2024, 09:23
Фото: соцсети
В соцсетях активно обсуждают необычный аппарат, появившийся на улицах города в воскресенье, 15 сентября.

Внешний вид транспортного средства оставляет желать лучшего, однако для любителей возиться с ретро-автомобилями такая «убитость» — только в плюс. На кадре, который распространяют в соцсетях, запечатлён, предположительно, грузовик «ЗИЛ» поколения, производившегося до распада СССР.

Комментируя снимок, уфимцы поупражнялись в креативе. Кто-то сравнил большегруз с боевыми машинами из серии фильмов «Безумный Макс», другие иронично окрестили сомнительное транспортное средство «колесницей богов». У некоторых пользователей же вид «ЗИЛа» вызвал ностальгию — комментаторы не смогли удержаться от хвальбы «легендарного» советского качества, «когда всё делалось навека».

Отметим, на портале Avito «ЗИЛы» советских времён предлагают по ценам от ₽90 тысяч до ₽1 млн — в зависимости от состояния и года выпуска автомобиля.

Ранее героем соцсетей стал умелец из Баймака, прокатившийся по городу на самодельной «царской позовке»

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