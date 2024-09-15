Машину из «Безумного Макса» заметили в Уфе

Posted 15 сентября, 09:23
Published 15 сентября, 09:23
Modified 15 сентября, 10:27
Updated 15 сентября, 10:27
Внешний вид транспортного средства оставляет желать лучшего, однако для любителей возиться с ретро-автомобилями такая «убитость» — только в плюс. На кадре, который распространяют в соцсетях, запечатлён, предположительно, грузовик «ЗИЛ» поколения, производившегося до распада СССР.
Комментируя снимок, уфимцы поупражнялись в креативе. Кто-то сравнил большегруз с боевыми машинами из серии фильмов «Безумный Макс», другие иронично окрестили сомнительное транспортное средство «колесницей богов». У некоторых пользователей же вид «ЗИЛа» вызвал ностальгию — комментаторы не смогли удержаться от хвальбы «легендарного» советского качества, «когда всё делалось навека».
Отметим, на портале Avito «ЗИЛы» советских времён предлагают по ценам от ₽90 тысяч до ₽1 млн — в зависимости от состояния и года выпуска автомобиля.
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