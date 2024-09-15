Машину из «Безумного Макса» заметили в Уфе

Внешний вид транспортного средства оставляет желать лучшего, однако для любителей возиться с ретро-автомобилями такая «убитость» — только в плюс. На кадре, который распространяют в соцсетях, запечатлён, предположительно, грузовик «ЗИЛ» поколения, производившегося до распада СССР.