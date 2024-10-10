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Posted 10 октября, 13:41

Published 10 октября, 13:41

Modified 10 октября, 13:43

Updated 10 октября, 13:43

Минзеимущества Башкирии наказали за волокиту

Минзеимущества Башкирии наказали за волокиту

10 октября 2024, 13:41
Фото: 1MI
Проверка в высоких кабинетах, организованная башкортостанской прокуратурой, закончилась штрафом для чиновника — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 10 октября.

Как проинформировали правоохранители, во внимание прокуратуры попал отдел Минзеимущества Республики в Татышлинском районе. На сайте ведомства указано, что его начальником является Нияз Рамазанов.

Прокуратура выяснила, что руководство отдела нарушило сроки ответа по обращению от гражданина — отписку чиновники отправили спустя месяц положенного срока.

Надзорное ведомство выписало Рамазанову протокол за нарушение законодательства об организации предоставления государственных услуг. Сумму штрафа, впрочем, в прокуратуре не назвали.

Башкирского чиновника отдали под суд
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за служебный подлог отдали под суд главу одного из сельсоветов в Мечетлинском районе.

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