Минзеимущества Башкирии наказали за волокиту

Posted 10 октября, 13:41
Published 10 октября, 13:41
Modified 10 октября, 13:43
Updated 10 октября, 13:43
Как проинформировали правоохранители, во внимание прокуратуры попал отдел Минзеимущества Республики в Татышлинском районе. На сайте ведомства указано, что его начальником является Нияз Рамазанов.
Прокуратура выяснила, что руководство отдела нарушило сроки ответа по обращению от гражданина — отписку чиновники отправили спустя месяц положенного срока.
Надзорное ведомство выписало Рамазанову протокол за нарушение законодательства об организации предоставления государственных услуг. Сумму штрафа, впрочем, в прокуратуре не назвали.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за служебный подлог отдали под суд главу одного из сельсоветов в Мечетлинском районе.