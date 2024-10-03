Башкирского чиновника отдали под суд

Всё началось с того, что один местный житель был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без прав. Ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ. И вот тут в дело вмешался глава Малоустьикинского сельсовета, который, по версии следствия, решил «помочь» осужденному.