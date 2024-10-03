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Posted 3 октября, 13:04

Published 3 октября, 13:04

Modified 3 октября, 17:36

Updated 3 октября, 17:36

Башкирского чиновника отдали под суд

Башкирского чиновника отдали под суд

3 октября 2024, 13:04
Фото: 1MI
В Мечетлинском районе глава сельсовета оказался на скамье подсудимых за служебный подлог, сообщает в четверг, 3 октября, прокуратура Башкирии.

Всё началось с того, что один местный житель был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без прав. Ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ. И вот тут в дело вмешался глава Малоустьикинского сельсовета, который, по версии следствия, решил «помочь» осужденному.

Согласно материалам прокурорской проверки, в период с сентября по ноябрь 2022 года чиновник подписывал табели учета рабочего времени, в которых указывались недостоверные сведения о выполнении осужденным общественно-полезных работ. Однако на самом деле мужчина находился в Челябинской области и не выполнял никаких обязательств.

Глава сельсовета обвиняется по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации — за служебный подлог. Несмотря на серьёзные обвинения, чиновник не признал свою вину и продолжает настаивать на своей правоте.

Уголовное дело уже направлено в Белокатайский межрайонный суд, где будет рассмотрено по существу.

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