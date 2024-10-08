Почему стерилизация банок для консервации может быть не такой уж и обязательной?

Интересно, что основным источником микроорганизмов в банках может быть вовсе не сама банка, а зелень и специи, которые мы добавляем. Укроп, лавровый лист и даже морковная ботва могут содержать миллиарды бактерий и грибков. Однако, благодаря консервирующим свойствам маринада и высокой температуре, это не становится проблемой.