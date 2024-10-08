Почему стерилизация банок для консервации может быть не такой уж и обязательной?

Posted 8 октября, 13:47
Published 8 октября, 13:47
Modified 8 октября, 13:49
Updated 8 октября, 13:49
Консервация — это искусство, которое многие из нас освоили от бабушек и мам. И хотя традиции ценны, иногда стоит пересмотреть устоявшиеся правила и сделать процесс более простым и приятным.
Иван Русских, огородник и автор канала «Иванова Наука», разобрался, почему стерилизация может быть лишним этапом и как это связано с безопасностью и качеством домашних заготовок.
Многие хозяйки убеждены, что стерилизация банок — это гарантия безопасности при хранении заготовок. Однако, как утверждает Иван, на самом деле микрофлора, которая может находиться на банках, не всегда представляет угрозу.
— На внутренних стенках банок редко остаются опасные микроорганизмы, особенно если банки тщательно вымыты.
На самом деле, вымыть банки с содой или хорошим хозяйственным мылом вполне достаточно для удаления плесени, дрожжей и других микроорганизмов. Это объясняется тем, что большинство бактерий и грибков не выживают в условиях, которые создаются при консервировании.
К тому же, многие домашние рецепты уже включают этап стерилизации, когда заготовки нагреваются на водяной бане. Таким образом, дополнительная стерилизация банок становится избыточной.
Когда мы готовим консервы, такие как компоты или маринованные огурцы, процесс нагревания сам по себе уничтожает большинство микроорганизмов, попавших на банки.
— Стерилизация происходит естественным образом, когда мы закладываем горячую массу в банку. Это значительно снижает риск порчи продуктов, — отмечает блогер.
Интересно, что основным источником микроорганизмов в банках может быть вовсе не сама банка, а зелень и специи, которые мы добавляем. Укроп, лавровый лист и даже морковная ботва могут содержать миллиарды бактерий и грибков. Однако, благодаря консервирующим свойствам маринада и высокой температуре, это не становится проблемой.
Горячее заливание — это метод консервации, при котором готовое блюдо (например, лечо, варенье, компот) нагревается до высокой температуры (не ниже 95-100°C) и затем быстро заливается горячим в стерилизованные банки.
Когда кипящая масса попадает в банку, все оставшиеся микроорганизмы моментально уничтожаются. Крышки немедленно накладываются на банки и герметично закручиваются. После укупорки банки охлаждаются при комнатной температуре. В процессе охлаждения создается вакуум, который дополнительно герметизирует банку и помогает сохранить продукт.
Это подтверждается бытовыми опытами многих кулинаров, которые отмечают, что порчи заготовок не происходит даже без предварительной стерилизации банок.
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