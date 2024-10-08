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Posted 8 октября, 10:07

Published 8 октября, 10:07

Modified 8 октября, 10:09

Updated 8 октября, 10:09

Топ-5 идей для повторного использования повседневных предметов

Топ-5 идей для повторного использования одноразовой тары и упаковки

8 октября 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 идей для повторного использования повседневных предметов
Подарочные пакеты, контейнеры из-под васаби и многоразовые перчатки: узнайте, как вторично использовать бытовые предметы, которые жалко выбросить, в нашем новом материале

Иногда гораздо разумнее подарить ненужным вещам вторую жизнь, тем самым уменьшив количество отходов и загрязнение планеты. Вторичное использование предметов не только экономное решение, но и рациональное использование в рамках домашнего пространства.

В своём видео-блоге «Mary`s Home» домохозяйка Мария рассказала про несколько интересных лайфхаков по организации пространства и различные идеи бесплатных органайзеров.

Такие баночки идеально подойдут для хранения остатков других соусов или пастТакие баночки идеально подойдут для хранения остатков других соусов или паст
Такие баночки идеально подойдут для хранения остатков других соусов или паст. Фото: Изображение Midjourney

Контейнер для соуса

Если вы любитель японской кухни — наверняка у вас остаются небольшие пластиковые контейнеры из-под васаби и соевого соуса. Не спешите их выкидывать! Такие баночки идеально подойдут для хранения остатков других соусов или паст, а также для того, чтобы брать немного соусов с собой на работу или куда-нибудь ещё.

  • Один такой контейнер вмещает в себя две столовые ложки продукта.

Подарочные пакеты

Не знаете куда деть подарочные пакеты, которые жалко выбросить? Не беда! Эти пакеты можно превратить в упаковочную бумагу. Это подойдёт для упаковки небольших предметов: например, книги.

— Идея заключается в том, чтобы попробовать переработать и использовать уже то, что у нас имеется. В случае с подарочными пакетами — в качестве упаковки. Помимо красивого оформления подарка мы подарим материалу вторую жизнь, — говорит Мария.

Для этого необходимо:

  • Отрезать дно пакета, а также избавиться от его ручек;
  • После этого разрежьте пакет по бокам вдоль центрального сгиба;
  • В итоге должно получиться два одинаковых листа, в которые можно завернуть книгу, коробочку с украшением или косметику.
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Баночки из-под соли

Баночки для соли с двухсторонними крышками бесспорно очень удобны в своём использовании. Но после того, как первоначальное содержимое такой баночки закончится, она всё ещё может быть полезна для вас. Например, в неё можно будет пересыпать соду, или другие порошки. Такое вторичное использование будет и экологичным, и удобным.

Если вас смущают этикетки на баночках, от них можно избавиться следующим способом:

  • Чтобы этикетка легче отходила, нагрейте её с помощью фена, после чего можно отклеивать её, а остатки клея протереть ватным диском с подсолнечным маслом;

Многоразовые перчатки

У каждого в доме есть многоразовые жёлтые перчатки: они из плотного материала и очень нужны в быту. Однако ничто не вечно, и даже они могут порваться или как-то повредиться, или какая-то перчатка может остаться без пары. В таком случае их всё ещё можно использовать, но уже в другом ключе:

  • Возьмите ненужную перчатку и разрежьте её поперёк на полосочки шириной около 1-2 см. Таким образом получаются своеобразные резинки: они плотные, хорошо тянутся и порвать их будет гораздо сложнее, чем привычные тонкие резиночки.

Им можно найти множество применений в хозяйстве: например, когда нужно что-то подвязать, перевязать, закрепить.

Вторичное использование многоразовых перчатокВторичное использование многоразовых перчаток
Вторичное использование многоразовых перчаток. Фото: Изображение Midjourney

Баночки детской смеси

Эта идея будет особенно актуальна для родителей, у которых остались баночки из-под детских смесей. В быту они будут очень полезны: из них можно сделать контейнеры для хранения стирального парашка. К тому же, у этих ёмкостей есть несколько глобальных преимуществ — их большая вместимость, а также герметично закрывающаяся крышка.

Вместе с этим их можно внешне преобразить: покрасить, нарисовать на них что-нибудь, или обклеить самоклеящейся плёнкой с уже готовым рисунком. Помимо этого на баночки можно наклеить ярлык или лейбл с наименованием содержимого.

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