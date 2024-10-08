Топ-5 идей для повторного использования одноразовой тары и упаковки

Posted 8 октября, 10:07
Published 8 октября, 10:07
Modified 8 октября, 10:09
Updated 8 октября, 10:09
Иногда гораздо разумнее подарить ненужным вещам вторую жизнь, тем самым уменьшив количество отходов и загрязнение планеты. Вторичное использование предметов не только экономное решение, но и рациональное использование в рамках домашнего пространства.
В своём видео-блоге «Mary`s Home» домохозяйка Мария рассказала про несколько интересных лайфхаков по организации пространства и различные идеи бесплатных органайзеров.
Если вы любитель японской кухни — наверняка у вас остаются небольшие пластиковые контейнеры из-под васаби и соевого соуса. Не спешите их выкидывать! Такие баночки идеально подойдут для хранения остатков других соусов или паст, а также для того, чтобы брать немного соусов с собой на работу или куда-нибудь ещё.
Не знаете куда деть подарочные пакеты, которые жалко выбросить? Не беда! Эти пакеты можно превратить в упаковочную бумагу. Это подойдёт для упаковки небольших предметов: например, книги.
— Идея заключается в том, чтобы попробовать переработать и использовать уже то, что у нас имеется. В случае с подарочными пакетами — в качестве упаковки. Помимо красивого оформления подарка мы подарим материалу вторую жизнь, — говорит Мария.
Для этого необходимо:
Баночки для соли с двухсторонними крышками бесспорно очень удобны в своём использовании. Но после того, как первоначальное содержимое такой баночки закончится, она всё ещё может быть полезна для вас. Например, в неё можно будет пересыпать соду, или другие порошки. Такое вторичное использование будет и экологичным, и удобным.
Если вас смущают этикетки на баночках, от них можно избавиться следующим способом:
У каждого в доме есть многоразовые жёлтые перчатки: они из плотного материала и очень нужны в быту. Однако ничто не вечно, и даже они могут порваться или как-то повредиться, или какая-то перчатка может остаться без пары. В таком случае их всё ещё можно использовать, но уже в другом ключе:
Им можно найти множество применений в хозяйстве: например, когда нужно что-то подвязать, перевязать, закрепить.
Эта идея будет особенно актуальна для родителей, у которых остались баночки из-под детских смесей. В быту они будут очень полезны: из них можно сделать контейнеры для хранения стирального парашка. К тому же, у этих ёмкостей есть несколько глобальных преимуществ — их большая вместимость, а также герметично закрывающаяся крышка.
Вместе с этим их можно внешне преобразить: покрасить, нарисовать на них что-нибудь, или обклеить самоклеящейся плёнкой с уже готовым рисунком. Помимо этого на баночки можно наклеить ярлык или лейбл с наименованием содержимого.
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