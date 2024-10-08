Топ-5 идей для повторного использования одноразовой тары и упаковки

Баночки для соли с двухсторонними крышками бесспорно очень удобны в своём использовании. Но после того, как первоначальное содержимое такой баночки закончится, она всё ещё может быть полезна для вас. Например, в неё можно будет пересыпать соду, или другие порошки. Такое вторичное использование будет и экологичным, и удобным.