Как вернуть белизну эмалированной кастрюле: простые и действенные советы

Эмалированные кастрюли не только удобны в использовании, но и эстетичны. Однако, частое использование приводит к появлению пятен, нагара и желтизны как снаружи, так и внутри кастрюли. Горелки плиты оставляют копоть на внешней стороне, а при приготовлении пищи на внутренней стороне появляются жировые пятна и налет. О том как правильно очистить такую посуду, чтобы не повредить покрытие рассказала блогер канала «Мелочи жизни» и домохозяйка Елена Романова.