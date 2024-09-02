Как вернуть белизну эмалированной кастрюле: простые и действенные советы

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Эмалированные кастрюли не только удобны в использовании, но и эстетичны. Однако, частое использование приводит к появлению пятен, нагара и желтизны как снаружи, так и внутри кастрюли. Горелки плиты оставляют копоть на внешней стороне, а при приготовлении пищи на внутренней стороне появляются жировые пятна и налет. О том как правильно очистить такую посуду, чтобы не повредить покрытие рассказала блогер канала «Мелочи жизни» и домохозяйка Елена Романова.
Для очистки эмалированной посуды совсем не обязательно использовать дорогостоящие химические средства. Существует множество народных методов, которые помогут вернуть кастрюле блеск и чистоту.
Одно из самых популярных и доступных средств. Она не содержит абразивов, что делает ее безопасной для эмали. Для чистки достаточно ополоснуть кастрюлю водой, нанести соду на губку и обработать поверхность круговыми движениями. Для лучшего эффекта оставьте соду на поверхности на 20 минут, затем смойте водой и высушите кастрюлю.
3% раствор отлично справляется с жирными пятнами. Смочите ткань перекисью, приложите к загрязненной поверхности и оставьте на полчаса. Затем смойте водой. Обязательно используйте перчатки при работе с перекисью, чтобы избежать раздражения кожи.
Также эффективно удаляет желтый налет и осветляет покрытие. Разведите пакетик лимонной кислоты в 500 мл воды, смочите губку в растворе и обработайте поверхность. Для борьбы с накипью можно использовать кипячение: наполните кастрюлю водой, добавьте лимонную кислоту и кипятите на медленном огне 5-7 минут.
Если сода, перекись водорода и лимонная кислота не справились с загрязнениями, можно попробовать использовать молотые зерна кофе. Они работают как натуральный абразив, удаляя даже сильные загрязнения. Нанесите кофе на губку и очистите поверхность. После процедуры тщательно промойте кастрюлю водой.
Для чистки эмалированной посуды подойдут и такие подручные средства, как соль грубого помола, речной песок и древесная зола. Эти материалы хорошо удаляют нагар и копоть, не повреждая покрытие. Зубная паста поможет избавиться от желтизны и налета: нанесите пасту на сухую поверхность и протрите тканью.
Если народные методы не помогают, можно использовать бытовой отбеливатель на основе гипохлорита натрия (например, белизна).
— Бытовой отбеливатель применяется только для очищения внешней стороны изделия. Средство дезинфицирует и имеет ярко выраженный запах хлора. Защитить кожу рук от сухости и раздражения помогут латексные перчатки, — напоминает Елена в своем блоге.
Нанесите небольшое количество средства на губку и обработайте загрязненную поверхность, затем тщательно смойте. Однако, отбеливатели рекомендуется использовать только на внешней стороне кастрюли, так как они имеют резкий запах и могут повредить внутреннее покрытие.
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