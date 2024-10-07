6 неожиданных способов применения уксуса для уборки дома

Кухонные поверхности часто подвержены загрязнениям — это может быть и жир, и отпечатки пальцев. Уксусный раствор поможет быстро и эффективно от них избавиться. Протрите кухонные шкафчики или фасады бытовой техники мягкой тканью, смоченной в уксусном растворе. Салфетка из микрофибры — отличный выбор для этой задачи, ведь она не оставляет полос и разводов.