6 неожиданных способов применения уксуса для уборки дома

Posted 7 октября, 13:16
Published 7 октября, 13:16
Modified 7 октября, 13:18
Updated 7 октября, 13:18
Домохозяйка и автор канала «Советы для дома» Анна подробно рассказала, как уксус может стать незаменимым помощником в вашем арсенале для уборки, и привела советы, которые помогут вам взглянуть на это привычное средство с новой стороны.
Уксус — это кислота, получаемая из ферментации этанола. Ее концентрация в столовом уксусе обычно составляет около 9%. Кислотность этого продукта делает его эффективным против множества загрязнений, включая известковый налет, жир и плесень.
Многим не нравится специфический запах уксуса.
— Чтобы его нейтрализовать, можно добавить в уксусный раствор несколько капель эфирного масла лимона или лаванды. Это придаст средству приятный аромат и сделает уборку ещё более приятной, — советует Анна.
Одной из самых распространенных проблем на кухне и в ванной является извездковый налет, который возникает из-за жесткой воды. Уксус отлично справляется с этой задачей.
Чтобы вернуть ей первоначальный блеск, смешайте равные части воды и 9%-го столового уксуса в бутылке с распылителем. Распылите раствор на поверхность раковины и оставьте на несколько минут. Затем протрите её мягкой губкой или тряпкой. Уксус растворит налёт и удалит загрязнения, а раковина вновь засияет.
Кухонные поверхности часто подвержены загрязнениям — это может быть и жир, и отпечатки пальцев. Уксусный раствор поможет быстро и эффективно от них избавиться. Протрите кухонные шкафчики или фасады бытовой техники мягкой тканью, смоченной в уксусном растворе. Салфетка из микрофибры — отличный выбор для этой задачи, ведь она не оставляет полос и разводов.
Тоже самое можно проделать с поверхностями из нержавеющей стали: холодильниками, микроволновыми печами и т. д.
Отпечатки пальцев на стеклах и зеркалах могут испортить общий вид даже самой ухоженной квартиры. Уксус в этом случае снова приходит на помощь. Смешайте уксус с водой, распылите на поверхность и протрите специальной салфеткой.
— Для достижения идеальной чистоты протирайте поверхность S-образными движениями сверху вниз. Это поможет избежать разводов и пятен, — советует блогер.
На плитке в кухне или ванной часто появляются водные брызги и известковый налёт, поэтому она также нуждается в регулярной чистке.
Просто обработайте плитку уксусным раствором. Особенно эффективен этот метод в зоне ванной, где вода часто испаряется и оставляет следы. Для усиления эффекта можно после чистки пройтись по плитке водосгоном.
Смесители и раковины в ванной комнате подвержены постоянным загрязнениям от жёсткой воды и средств гигиены.
Нанесите уксусный раствор на смеситель и раковину и оставьте на 10 минут. Затем протрите их мягкой стороной губки и сполосните водой. Для лучшего эффекта вы можете высушить поверхность бумажным полотенцем, чтобы избежать разводов.
Также можно обработать и саму раковину.
Уксус отлично подходит для чистки унитаза. Нанесите уксусный раствор на внутренние и внешние поверхности унитаза, включая крышку и сиденье. Оставьте на 30 минут, чтобы уксус подействовал. Затем протрите поверхности губкой или щёткой и смойте водой. Унитаз будет чистым и продезинфицированным.
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