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Posted 7 октября, 13:16

Published 7 октября, 13:16

Modified 7 октября, 13:18

Updated 7 октября, 13:18

6 неожиданных способов применения уксуса для уборки дома

6 неожиданных способов применения уксуса для уборки дома

7 октября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
6 неожиданных способов применения уксуса для уборки дома
Несмотря на свой резкий запах, уксус способен творить настоящие чудеса, избавляя вас от самых стойких загрязнений. Но как именно использовать это чудо-средство, чтобы добиться максимального эффекта?

Домохозяйка и автор канала «Советы для дома» Анна подробно рассказала, как уксус может стать незаменимым помощником в вашем арсенале для уборки, и привела советы, которые помогут вам взглянуть на это привычное средство с новой стороны.

Что это и почему работает?

Уксус — это кислота, получаемая из ферментации этанола. Ее концентрация в столовом уксусе обычно составляет около 9%. Кислотность этого продукта делает его эффективным против множества загрязнений, включая известковый налет, жир и плесень.

Как убрать неприятный запах уксуса

Многим не нравится специфический запах уксуса.

— Чтобы его нейтрализовать, можно добавить в уксусный раствор несколько капель эфирного масла лимона или лаванды. Это придаст средству приятный аромат и сделает уборку ещё более приятной, — советует Анна.

Избавляемся от извездкового налета на кухне и в ванной

Одной из самых распространенных проблем на кухне и в ванной является извездковый налет, который возникает из-за жесткой воды. Уксус отлично справляется с этой задачей.

Чтобы вернуть ей первоначальный блеск, смешайте равные части воды и 9%-го столового уксуса в бутылке с распылителем. Распылите раствор на поверхность раковины и оставьте на несколько минут. Затем протрите её мягкой губкой или тряпкой. Уксус растворит налёт и удалит загрязнения, а раковина вновь засияет.

Избавляемся от извездкового налета на кухне и в ваннойИзбавляемся от извездкового налета на кухне и в ванной
Избавляемся от извездкового налета на кухне и в ванной. Фото: Изображение Midjourney

Чистим кухонные шкафчики и бытовую технику

Кухонные поверхности часто подвержены загрязнениям — это может быть и жир, и отпечатки пальцев. Уксусный раствор поможет быстро и эффективно от них избавиться. Протрите кухонные шкафчики или фасады бытовой техники мягкой тканью, смоченной в уксусном растворе. Салфетка из микрофибры — отличный выбор для этой задачи, ведь она не оставляет полос и разводов.

Тоже самое можно проделать с поверхностями из нержавеющей стали: холодильниками, микроволновыми печами и т. д.

Стекла и зеркала без единого пятнышка

Отпечатки пальцев на стеклах и зеркалах могут испортить общий вид даже самой ухоженной квартиры. Уксус в этом случае снова приходит на помощь. Смешайте уксус с водой, распылите на поверхность и протрите специальной салфеткой.

— Для достижения идеальной чистоты протирайте поверхность S-образными движениями сверху вниз. Это поможет избежать разводов и пятен, — советует блогер.
Стекла и зеркала без единого пятнышкаСтекла и зеркала без единого пятнышка
Стекла и зеркала без единого пятнышка. Фото: Изображение Midjourney

Плитка без налета и грязи

На плитке в кухне или ванной часто появляются водные брызги и известковый налёт, поэтому она также нуждается в регулярной чистке.

Просто обработайте плитку уксусным раствором. Особенно эффективен этот метод в зоне ванной, где вода часто испаряется и оставляет следы. Для усиления эффекта можно после чистки пройтись по плитке водосгоном.

Унитаз и раковина

Смесители и раковины в ванной комнате подвержены постоянным загрязнениям от жёсткой воды и средств гигиены.

Нанесите уксусный раствор на смеситель и раковину и оставьте на 10 минут. Затем протрите их мягкой стороной губки и сполосните водой. Для лучшего эффекта вы можете высушить поверхность бумажным полотенцем, чтобы избежать разводов.

Также можно обработать и саму раковину.

Уборка унитаза без агрессивной химии

Уксус отлично подходит для чистки унитаза. Нанесите уксусный раствор на внутренние и внешние поверхности унитаза, включая крышку и сиденье. Оставьте на 30 минут, чтобы уксус подействовал. Затем протрите поверхности губкой или щёткой и смойте водой. Унитаз будет чистым и продезинфицированным.

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