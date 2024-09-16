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Posted 16 сентября, 08:14

Published 16 сентября, 08:14

Modified 16 сентября, 08:21

Updated 16 сентября, 08:21

Конец света наступил в Стерлитамаке

Конец света наступил в Стерлитамаке

16 сентября 2024, 08:14
Фото: 1MI
Авария оставила без электроэнергии целые улицы, более сотни частных домов и школу, сообщает в понедельник, 16 сентября, городская администрация.

Аварийное отключение света произошло в Стерлитамаке в Башкирии в понедельник, 16 сентября. Обрадоваться такому происшествию могут, пожалуй, только школьники-лоботрясы, так как в зону аварийного отключения попала школа №19. Кроме того, обесточены детсад №164, 113 частных домов, 50 многоэтажных домов, а также здания по улицам Воинов-Интернационалистов, Ломоносова, Уфимской, Толбухина, Павлова и Космонавтов в Стерлитамаке.

Как сообщает мэрия Стерлитамака, авария произошла в 12:52 на первой городской подстанции. Аварийная бригада уже выехала на объект. Время завершения ремонтных работ не уточняется.


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