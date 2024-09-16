Конец света наступил в Стерлитамаке

Аварийное отключение света произошло в Стерлитамаке в Башкирии в понедельник, 16 сентября. Обрадоваться такому происшествию могут, пожалуй, только школьники-лоботрясы, так как в зону аварийного отключения попала школа №19. Кроме того, обесточены детсад №164, 113 частных домов, 50 многоэтажных домов, а также здания по улицам Воинов-Интернационалистов, Ломоносова, Уфимской, Толбухина, Павлова и Космонавтов в Стерлитамаке.



Как сообщает мэрия Стерлитамака, авария произошла в 12:52 на первой городской подстанции. Аварийная бригада уже выехала на объект. Время завершения ремонтных работ не уточняется.





