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Пароочиститель: лучший помощник в уборке или очередной маркетинговый ход?

Пароочиститель: лучший помощник в уборке или очередной маркетинговый ход?

9 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Пароочиститель: лучший помощник в уборке или очередной маркетинговый ход?
Узнайте, как пароочиститель может изменить вашу уборку и почему его покупка может стать не только удобным, но и полезным вложением в ваше здоровье.

Перед приобретением любой серьёзной покупки, нам необходимо в первую очередь разобраться в ее полезности и необходимости. Пароочистители становятся все более популярными, но действительно ли они стоят своих денег? Чтобы избежать разочарования и узнать о всех возможностях устройства, важно понимать, что оно из себя представляет.

Блогер канала «Крюковы» и домохозяйка со стажем Ольга Полякова рассказала про основные функции, преимущества и недостатки пароочистителей, а также поделится советами по их использованию.

Что такое пароочиститель?

Пароочиститель — это устройство, которое помогает эффективно очищать поверхности с помощью пара. Основная его функция заключается в отделении жировых и известковых отложений от гладких и пористых поверхностей. Проще говоря, он помогает «разбить» грязь, например жир на кухонной фурнитуре, делая её более податливой для последующего удаления губкой или салфеткой.

Пароочиститель помогает «разбить» грязь, такую, как жир на кухонной фурнитуреПароочиститель помогает «разбить» грязь, такую, как жир на кухонной фурнитуре
Пароочиститель помогает «разбить» грязь, такую, как жир на кухонной фурнитуре
Фото: 1MI

Главной составляющей пароочистителя является бак для воды. Он может быть как съёмным, так и встроенным. Для использования устройства нужно наполнить резервуар водой, подключить его к сети и подождать пару минут. После нагревания вода преобразовывается в пар, который с высокой скоростью выпускается наружу через шланг.

С пароочистителем идёт набор насадок для разных видов работ:

  • Точечно-струйное сопло: основная насадка;
  • Щелевое: для труднодоступных мест;
  • Круглые маленькая и большая щётки: для очищения стойких загрязнений на обширных поверхностях, а также для раковин, душевых, моек. Эти насадки могут повредить нежные материалы, поэтому советуются только для использования на жёстких плоскостях;
  • Универсальная ручная жёсткая насадка: предназначена для стен, полов, потолков.

Есть также три вида удлинителей для рукояти, которые собираются в среднюю и длинную позицию.

Есть три вида удлинителей для ручки, которые собираются в среднюю и длинную позициюЕсть три вида удлинителей для ручки, которые собираются в среднюю и длинную позицию
Есть три вида удлинителей для ручки, которые собираются в среднюю и длинную позицию
Фото: 1MI

Преимущества пароочистителя

Многофункциональность

Помимо плиты и столешниц, пароочиститель будет полезен для мытья окон, зеркал, люстры, плитки, различной кухонной техники, жалюзи и обработки матрасов. Он помогает избавиться от известкового налёта, ржавчины, а также используется в борьбе с насекомыми-вредителями (клопы, блохи и т. д.). Некоторые используют его для обработки верхней одежды и обуви.

Доступ к труднодоступным местам

Не смотря на наличие множества чистящих средств и инструментов, пароочиститель имеет большое преимущество, с ним намного проще очистить сложные для мытья зоны. Это касается щелей в сливах, пластиковых окон, батарей, дезинфекции труб, щели в плитках и многое другое. Пар проникает и выталкивает загрязнение на поверхность, делая уборку более лёгким и аккуратным процессом.

— К тому же он освобождает от работы с химикатами, что является плюсом для нашего организма, особенно для аллергиков. Вместе с этим воздух увлажняется, исчезают неприятные запахи в помещении, становится легче дышать, — подчеркивает блогер и домохозяйка Ольга Полякова.
После пароочистителя необходимо пройтись губкой или салфетками для удаления грязиПосле пароочистителя необходимо пройтись губкой или салфетками для удаления грязи
После пароочистителя необходимо пройтись губкой или салфетками для удаления грязи
Фото: 1MI

Недостатки пароочистителя

Массивность

Устройство занимает немало места, и если не иметь заранее отведённого пространства для хранения подобной техники, то это может создать неудобства.

Никакого дерева

Техника не подходит для чистки деревянных, лакированных и обработанных маслом или воском поверхностей. Горячий воздух может привести к их деформации.

Поверхностное очищение

Прибор не способен очищать пятна на тканях или мягком материале. Диван или ковёр вы сможете обработать лишь от пыли и клещей, но вывести пятна от еды или напитков не получится.

Поломки

— Говорят, часто рвётся кожух шланга. Здесь явная проблема в подборе производителя. Когда пароочиститель работает, шланг нагревается, кожух становится мягче и податливее, из-за чего может лопнуть. Поэтому старайтесь не перенапрягать аппарат длительным использованием, — говорит блогер.

Несколько важных советов:

  • Перед использованием пароочистителя технику необходимо отключить от сети;
  • Для чистки пола сначала следует подмести его и убрать лишние предметы, так как пароочиститель предмет для влажной уборки, а не уборки мусора;
  • Для первого очищения полы на кухне лучше обработать антижиром, особенно место вдоль плинтусы и напольных шкафов;
  • Одного бака воды может не хватать, поэтому сразу рассматривайте модели с несложным процессом добавления воды.
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#Ольга Харина#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты
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