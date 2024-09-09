Пароочиститель: лучший помощник в уборке или очередной маркетинговый ход?

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Перед приобретением любой серьёзной покупки, нам необходимо в первую очередь разобраться в ее полезности и необходимости. Пароочистители становятся все более популярными, но действительно ли они стоят своих денег? Чтобы избежать разочарования и узнать о всех возможностях устройства, важно понимать, что оно из себя представляет.
Блогер канала «Крюковы» и домохозяйка со стажем Ольга Полякова рассказала про основные функции, преимущества и недостатки пароочистителей, а также поделится советами по их использованию.
Пароочиститель — это устройство, которое помогает эффективно очищать поверхности с помощью пара. Основная его функция заключается в отделении жировых и известковых отложений от гладких и пористых поверхностей. Проще говоря, он помогает «разбить» грязь, например жир на кухонной фурнитуре, делая её более податливой для последующего удаления губкой или салфеткой.
Главной составляющей пароочистителя является бак для воды. Он может быть как съёмным, так и встроенным. Для использования устройства нужно наполнить резервуар водой, подключить его к сети и подождать пару минут. После нагревания вода преобразовывается в пар, который с высокой скоростью выпускается наружу через шланг.
С пароочистителем идёт набор насадок для разных видов работ:
Есть также три вида удлинителей для рукояти, которые собираются в среднюю и длинную позицию.
Помимо плиты и столешниц, пароочиститель будет полезен для мытья окон, зеркал, люстры, плитки, различной кухонной техники, жалюзи и обработки матрасов. Он помогает избавиться от известкового налёта, ржавчины, а также используется в борьбе с насекомыми-вредителями (клопы, блохи и т. д.). Некоторые используют его для обработки верхней одежды и обуви.
Не смотря на наличие множества чистящих средств и инструментов, пароочиститель имеет большое преимущество, с ним намного проще очистить сложные для мытья зоны. Это касается щелей в сливах, пластиковых окон, батарей, дезинфекции труб, щели в плитках и многое другое. Пар проникает и выталкивает загрязнение на поверхность, делая уборку более лёгким и аккуратным процессом.
— К тому же он освобождает от работы с химикатами, что является плюсом для нашего организма, особенно для аллергиков. Вместе с этим воздух увлажняется, исчезают неприятные запахи в помещении, становится легче дышать, — подчеркивает блогер и домохозяйка Ольга Полякова.
Устройство занимает немало места, и если не иметь заранее отведённого пространства для хранения подобной техники, то это может создать неудобства.
Техника не подходит для чистки деревянных, лакированных и обработанных маслом или воском поверхностей. Горячий воздух может привести к их деформации.
Прибор не способен очищать пятна на тканях или мягком материале. Диван или ковёр вы сможете обработать лишь от пыли и клещей, но вывести пятна от еды или напитков не получится.
— Говорят, часто рвётся кожух шланга. Здесь явная проблема в подборе производителя. Когда пароочиститель работает, шланг нагревается, кожух становится мягче и податливее, из-за чего может лопнуть. Поэтому старайтесь не перенапрягать аппарат длительным использованием, — говорит блогер.
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