Секреты опытных хозяек: как соль делает полы идеально чистыми и безопасными для всех

Соль — это не только приправа, которая делает наши блюда вкуснее, но и универсальное средство для уборки. Она обладает антибактериальными свойствами и отлично справляется со стойкими загрязнениями. Но на этом ее чудодейственные качества не заканчиваются, потому что соль может стать отличной альтернативой химическим средствам для мытья полов.