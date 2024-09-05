mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Секреты опытных хозяек: как соль делает полы идеально чистыми и безопасными для всей семьи

Секреты опытных хозяек: как соль делает полы идеально чистыми и безопасными для всех

5 сентября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Секреты опытных хозяек: как соль делает полы идеально чистыми и безопасными для всей семьи
Вы когда-нибудь задумывались, почему опытные хозяйки так часто добавляют соль в ведро для мытья полов? Это не просто прихоть или народная примета. Оказывается, у этого метода есть множество полезных свойств, о которых вы могли и не подозревать.

Соль — это не только приправа, которая делает наши блюда вкуснее, но и универсальное средство для уборки. Она обладает антибактериальными свойствами и отлично справляется со стойкими загрязнениями. Но на этом ее чудодейственные качества не заканчиваются, потому что соль может стать отличной альтернативой химическим средствам для мытья полов.

В домах, где живут маленькие дети или домашние животные, применение бытовой химии часто ограничено. Натуральные средства становятся настоящим спасением в таких случаях. Соль не только эффективно очищает поверхности, но и устраняет неприятные запахи, что делает ее идеальным выбором для уборки.

Почему соль лучше химических средств

После использования соленой воды полы начинают блестеть, а пыль и грязь меньше липнут. Кристаллы не вызывают аллергии, поэтому её можно безопасно использовать при мытье полов большинства полов. Это особенно важно для семей с маленькими детьми, где важен каждый элемент безопасности.

— Я провела тестирование на различных материалах, включая ламинат, кафельную плитку, линолеум и даже небольшой участок, окрашенный обычной краской. Использование соли не оказало негативного воздействия на внешний вид поверхностей: ничего не вздулось, не треснуло, и разводов также не образовалось, — поделилась своими наблюдениями эксперт по домоводству и ведущая популярного YouTube-канала Марина Жукова.
Использование соли не оказало негативного воздействия на внешний вид поверхностей.Использование соли не оказало негативного воздействия на внешний вид поверхностей.
Использование соли не оказало негативного воздействия на внешний вид поверхностей.
Фото: Изображение Midjourney

Устранение запахов и предотвращение скольжения

Для решения проблемы неприятных запахов на кухне или в других помещениях рекомендуется использовать для уборки соль. Она не только очищает, но и освежает воздух.

К тому же, многие предпочитают использовать солевые растворы для обработки полов, чтобы предотвратить падения. Соль эффективно снижает скользкость на плиточных полах или в ванной комнате. Это простой и экономичный способ обеспечить безопасность в вашем доме.

Экономическая выгода

Не стоит забывать и о низкой стоимости соли. Это доступный и недорогой материал, который можно легко найти в любом магазине. Использование соли вместо дорогостоящих моющих средств позволяет существенно сэкономить. Таким образом, вы не только поддерживаете чистоту в доме, но и бережете семейный бюджет.

Как использовать соль для мытья полов

Для приготовления эффективного солевого раствора для мытья полов возьмите одну-две столовые ложки пищевой соли и аккуратно растворите их в ведре теплой воды, помешивая до полного исчезновения кристаллов. После этого можно использовать полученный раствор для обычной уборки полов.

Тайные возможности соли: 8 лайфхаков, которые помогут вам вести быт
Узнать подробнее
Читайте также:
5 причин не сушить белье на улице и что советуют эксперты стирки7 вещей в доме, которые можно очистить с помощью кукурузного крахмалаКак вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?
#Ольга Харина#Квартира#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Пол
Подпишитесь
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
Сегодня, 10:35
Беременная уфимка запинала ребенка на детской площадке
Сегодня, 10:52
Поликлиники Башкирии клонируют
Сегодня, 11:14
Видео. Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%
Сегодня, 10:41
Видео. Новый парк разобьют в Уфе
Сегодня, 09:46
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
Сегодня, 11:20