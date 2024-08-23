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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Очистите духовку от нагара: секретное ароматное средство, которое работает

Грязь и нагар уйдут легко: ароматное средство для чистки духовки

23 августа 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
Очистите духовку от нагара: секретное ароматное средство, которое работает
Узнайте, как легко и быстро очистить духовку, избавившись от нагара и неприятного запаха! Это простое и дешевое средство удивит вас своим эффектом.

Каждая хозяйка знает, что чистка духовки — это дело не из простых. Часто на это не хватает времени, а иногда и желания, ведь процесс кажется утомительным и бесполезным. Однако, есть одно простое и доступное средство, которое поможет не только справиться с нагаром, но и устранить неприятный запах. Давайте разберемся, как это сделать.

Почему не стоит использовать химические средства?

Чистящие средства из магазина часто содержат агрессивные химикаты, которые могут повредить внутреннюю поверхность духовки. К тому же, они вредны для здоровья: вдыхание паров таких средств или их контакт с кожей может вызвать аллергические реакции и другие неприятные последствия. Поэтому лучше использовать натуральные и безопасные альтернативы.

Секретное средство для чистки духовкиСекретное средство для чистки духовки
Секретное средство для чистки духовки
Фото: Изображение Midjourney

Секретное средство для чистки духовки

Домохозяйка и блогер Анастасия Латышева поделилась простым рецептом, который не только эффективно справляется с нагаром, но и оставляет приятный аромат. Вот что вам понадобится:

  • 3-4 лимона
  • 2 столовые ложки соды
  • 1 столовая ложка геля для мытья посуды
  • 2 столовые ложки растительного масла

Первый этап: подготовка

Начнем с подготовки лимонов. Лимоны нужно нарезать и положить в противень. Залейте их водой так, чтобы она покрывала дно противня. Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите противень внутрь на 30-40 минут. Вода с лимоном должна хорошо прокипеть, чтобы выделились эфирные масла.

Второй этап: приготовление пасты

Пока лимоны кипят в духовке, мы приготовим чистящую пасту. В миске смешайте соду, растительное масло и гель для мытья посуды. Эта смесь будет использоваться для удаления нагара. После того как лимоны прокипят, выключите духовку и дайте ей немного остыть, но не до конца.

Третий этап: нанесение пасты

Когда духовка остынет до теплого состояния, нанесите пасту на загрязненные поверхности. Оставьте её на 5 минут, чтобы паста начала действовать. За это время ингредиенты проникнут в нагар и размягчат его.

Четвертый этап: чистка

Теперь можно приступать к чистке. Используйте обычную губку, чтобы протереть внутренние поверхности духовки. Грязь и нагар будут отходить удивительно легко. После чистки тщательно ополосните духовку водой и протрите насухо.

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