Грязь и нагар уйдут легко: ароматное средство для чистки духовки

Каждая хозяйка знает, что чистка духовки — это дело не из простых. Часто на это не хватает времени, а иногда и желания, ведь процесс кажется утомительным и бесполезным. Однако, есть одно простое и доступное средство, которое поможет не только справиться с нагаром, но и устранить неприятный запах. Давайте разберемся, как это сделать.