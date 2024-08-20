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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Попробуйте метод «Пяти вещей», когда уборка кажется непосильной задачей

Генеральная уборка за пару часов: поможет метод «Пяти вещей»

20 августа 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Попробуйте метод «Пяти вещей», когда уборка кажется непосильной задачей
Уборка дома или квартиры может стать намного проще, если вы попробуете метод, который предлагает К. С. Дэвис. Этот простой и эффективный способ поможет вам справиться с беспорядком во время обычной или генеральной уборки.

Уборка дома для многих из нас может стать настоящим испытанием. В то время как для одних это занятие может быть терапевтическим и даже приятным, для других оно превращается в непосильную задачу, вызывающую стресс и беспокойство.

В мире существует множество методов и стратегий для эффективной уборки, но один из них в последнее время привлек особое внимание. Этот метод позволяет убрать дом, не перегружая себя, и при этом двигаться в собственном темпе. Речь идет о методе «Пяти вещей», который предложила К. С. Дэвис, автор и популярный инфлюенсер в соц.сети TikTok.

Что такое метод «Пяти вещей»?

Метод «Пяти вещей» разработан К. С. Дэвис, автором книги «Как вести хозяйство, пока тонешь». Дэвис также является лицензированным профессиональным терапевтом и популярным инфлюенсером в TikTok, где она делится своими советами по уборке и обсуждает проблемы психического здоровья. Ее концепция Struggle Care направлена на то, чтобы помочь людям справляться с уборкой, не перегружая себя.

Основная идея метода

Метод «Пяти вещей» заключается в том, чтобы сосредоточиться на пяти категориях предметов во время уборки:

  1. Мусор
  2. Прачечная
  3. Тарелки
  4. Вещи, которые имеют место
  5. Вещи, которым нет места

По словам Дэвис, любой беспорядок можно разложить по этим категориям. Как только вы начнете сортировать все в соответствии с этими классификациями, вы почувствуете себя менее подавленным, независимо от того, сколько дел вам предстоит сделать.

— Вместо того чтобы пытаться одновременно заниматься несколькими делами, стоит сосредоточиться на выполнении одной задачи до её полного завершения, — объясняет она в своем оригинальном видео-введении к методу.
Чтобы не перегружать себя, нужно делать все по одному на всем пространствеЧтобы не перегружать себя, нужно делать все по одному на всем пространстве
Чтобы не перегружать себя, нужно делать все по одному на всем пространстве
Фото: Изображение Midjourney

Как работает метод «Пяти вещей»?

Первый шаг: мусор

Начните с самой простой задачи — сбор мусора. Пройдитесь по комнате с мусорным мешком и собирайте все, что можно выбросить: чеки, обертки, старые газеты и прочий мусор. Этот этап помогает быстро освободить пространство от лишних предметов и создает ощущение начального успеха.

Второй шаг: прачечная

После того как вы избавились от мусора, перейдите к следующей категории — прачечная. Соберите всю одежду и обувь, разбросанную по комнате, и поместите их в корзину для белья. Не останавливайтесь, чтобы схватить что-то еще; сосредоточьтесь только на одежде. Это поможет вам быстрее справиться с задачей и оставит пространство для дальнейшей уборки.

Третий шаг: тарелки

Теперь займитесь посудой. Соберите все тарелки, чашки, стаканы и положите их в раковину. Пока не беспокойтесь об их мытье; просто сосредоточьтесь на сборе посуды. Это поможет вам избавиться от визуального шума и перейти к следующему этапу уборки.

Четвертый шаг: вещи, которые имеют место

На этом этапе займитесь вещами, которые имеют свое место. Если у вас есть предметы, которые должны быть в определенных местах, разложите их по шкафам, полкам и ящикам. Если в комнате много таких предметов, можно сначала рассортировать их по коробкам в зависимости от того, где они должны быть. Затем разнесите коробки по соответствующим комнатам и уберите все на свои места.

Пятый шаг: вещи, которым нет места

Наконец, займитесь предметами, которым нет определенного места. После того как вы очистили пространство от всего остального, вы сможете решить, куда положить эти вещи. Используйте свой предпочтительный метод расхламления, чтобы решить, что оставить, а что выбросить.

По словам автора книги, вы можете разбить этот процесс на несколько дней, если чувствуете, что вам сложно справиться с этим за один раз.

Метод эффективен, потому что он разбивает большую задачу на маленькие, а квартира и правда становится чистой!Метод эффективен, потому что он разбивает большую задачу на маленькие, а квартира и правда становится чистой!
Метод эффективен, потому что он разбивает большую задачу на маленькие, а квартира и правда становится чистой!
Фото: Изображение Midjourney

Почему метод «Пяти вещей» работает?

Метод эффективен, потому что он разбивает большую задачу на несколько маленьких, более управляемых этапов. Это помогает избежать чувства перегруженности и позволяет сосредоточиться на одной задаче за раз. Кроме того, этот метод оставляет место для несовершенства, что особенно важно для людей, страдающих от тревожности или перфекционизма.

— Неаккуратность не является чем-то плохим с моральной точки зрения. Это просто означает, что человек не всегда внимателен или организован, но это не делает его плохим или недостойным уважения человеком, — напоминает Дэвис своим подписчикам.

Она также подчеркивает, что существует множество причин, по которым ваш дом может быть не таким чистым, как вам хотелось бы, будь то СДВГ, рождение детей или просто занятость на работе.

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#Ольга Харина#Квартира#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты
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