Генеральная уборка за пару часов: поможет метод «Пяти вещей»

На этом этапе займитесь вещами, которые имеют свое место. Если у вас есть предметы, которые должны быть в определенных местах, разложите их по шкафам, полкам и ящикам. Если в комнате много таких предметов, можно сначала рассортировать их по коробкам в зависимости от того, где они должны быть. Затем разнесите коробки по соответствующим комнатам и уберите все на свои места.