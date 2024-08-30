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Posted 30 августа, 15:01

Published 30 августа, 15:01

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В Татарстане не хватает препаратов для страдающих от рака

В Татарстане не хватает препаратов для страдающих от рака

30 августа 2024, 15:01
Фото: 1MI
Местный онкодиспансер влез в долги почти на ₽300 млн.

Республиканский клинический онкологический диспансер в Казани столкнулся с критическим дефицитом лекарств для пациентов, страдающих от рака, сообщает портал Inkazan.

По информации издания, усугубляться ситуация стала во второй половине 2023 года. Медицинское учреждение начало в больших объёмах закупать дорогостоящие препараты, необходимые узкому кругу больных. При этом приобретение более ходовых препаратов пришлось сократить. Некоторые связывают сложившуюся ситуацию со сменой главы регионального Минздрава.

Подробнее о бедственном положении больницы читайте в материале коллег.

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