В Татарстане не хватает препаратов для страдающих от рака

По информации издания, усугубляться ситуация стала во второй половине 2023 года. Медицинское учреждение начало в больших объёмах закупать дорогостоящие препараты, необходимые узкому кругу больных. При этом приобретение более ходовых препаратов пришлось сократить. Некоторые связывают сложившуюся ситуацию со сменой главы регионального Минздрава.