В Татарстане не хватает препаратов для страдающих от рака

Posted 30 августа, 15:01
Published 30 августа, 15:01
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Республиканский клинический онкологический диспансер в Казани столкнулся с критическим дефицитом лекарств для пациентов, страдающих от рака, сообщает портал Inkazan.
По информации издания, усугубляться ситуация стала во второй половине 2023 года. Медицинское учреждение начало в больших объёмах закупать дорогостоящие препараты, необходимые узкому кругу больных. При этом приобретение более ходовых препаратов пришлось сократить. Некоторые связывают сложившуюся ситуацию со сменой главы регионального Минздрава.
Подробнее о бедственном положении больницы читайте в материале коллег.