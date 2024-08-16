В Белокатайском районе Башкирии благоустроят пляж у пруда

Posted 16 августа, 12:33
Published 16 августа, 12:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Специалисты уже отсыпали щебнем стоянку у родника «Девятая пятница», заход в воду, съезд для лодок, обустроили основание пляжа и завезли песок. Также они подготавливают контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Также предстоит установить плавучий пирс, уже завезены материалы для дальнейшей работы. Ведется обустройство прогулочных дорожек из лиственницы.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.