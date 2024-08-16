В Белокатайском районе Башкирии благоустроят пляж у пруда

Специалисты уже отсыпали щебнем стоянку у родника «Девятая пятница», заход в воду, съезд для лодок, обустроили основание пляжа и завезли песок. Также они подготавливают контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Также предстоит установить плавучий пирс, уже завезены материалы для дальнейшей работы. Ведется обустройство прогулочных дорожек из лиственницы.