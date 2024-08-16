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Posted 16 августа, 12:33

Published 16 августа, 12:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Белокатайском районе Башкирии благоустроят пляж у пруда

В Белокатайском районе Башкирии благоустроят пляж у пруда

16 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI
Благоустройство пляжной зоны на берегу пруда в акватории реки Ик завершат до 31 октября. Территорию выбирали сами жители — это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Специалисты уже отсыпали щебнем стоянку у родника «Девятая пятница», заход в воду, съезд для лодок, обустроили основание пляжа и завезли песок. Также они подготавливают контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Также предстоит установить плавучий пирс, уже завезены материалы для дальнейшей работы. Ведется обустройство прогулочных дорожек из лиственницы.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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