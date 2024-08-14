Конец света ждёт Уфу

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По данным муниципальных властей, на эту дату запланировали два отключения электроэнергии — оба протяжённостью в 20 минут. Прекращать подачу намерены в промежуток с 09:00 до 17:00, конкретное время назвать возможным не представляется — всё зависит от темпа рабочих.
Речь идёт в основном об улицах в Старом Сипайлово — Косогорной, Станиславского, Шаумяна, Ватутина, Фабричной, Вильямса, Череповецкой, Фабричной, Кисловодской и Курганской, а также Череповецком проезде. Полный список адресов можно найти на ресурсах администрации района.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подняли тарифы ЖКХ. Новые цены на воду вступили в силу с 7 августа.