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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Конец света ждёт Уфу

Конец света ждёт Уфу

14 августа 2024, 14:29
Фото: 1MI
Неприятности ждут город в ближайший четверг, 15 августа, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.

По данным муниципальных властей, на эту дату запланировали два отключения электроэнергии — оба протяжённостью в 20 минут. Прекращать подачу намерены в промежуток с 09:00 до 17:00, конкретное время назвать возможным не представляется — всё зависит от темпа рабочих.

Речь идёт в основном об улицах в Старом Сипайлово — Косогорной, Станиславского, Шаумяна, Ватутина, Фабричной, Вильямса, Череповецкой, Фабричной, Кисловодской и Курганской, а также Череповецком проезде. Полный список адресов можно найти на ресурсах администрации района.

Тарифы ЖКХ подняли в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подняли тарифы ЖКХ. Новые цены на воду вступили в силу с 7 августа.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#ЖКХ#Электричество#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Свет
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