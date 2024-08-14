Конец света ждёт Уфу

По данным муниципальных властей, на эту дату запланировали два отключения электроэнергии — оба протяжённостью в 20 минут. Прекращать подачу намерены в промежуток с 09:00 до 17:00, конкретное время назвать возможным не представляется — всё зависит от темпа рабочих.