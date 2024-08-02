Целая семья погибла на трассе в Башкирии

Судом мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек. Трагическое ДТП произошло зимой 2024 года. На региональной трассе лоб в лоб столкнулись «Рено Дастер» и «Кио Рио». Авария унесла жизнь целой семьи, в том числе — младенца. Из Иглино ехала большая семья: муж, жена, их сын, племянник мужа, мать жены. Из них выжили только двое. Супружеская пара и их малыш — погибли в канун православного Рождества.