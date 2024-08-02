Целая семья погибла на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Судом мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек. Трагическое ДТП произошло зимой 2024 года. На региональной трассе лоб в лоб столкнулись «Рено Дастер» и «Кио Рио». Авария унесла жизнь целой семьи, в том числе — младенца. Из Иглино ехала большая семья: муж, жена, их сын, племянник мужа, мать жены. Из них выжили только двое. Супружеская пара и их малыш — погибли в канун православного Рождества.
Региональная прокуратура сообщает детали зимнего ДТП. Авария произошла вечером 7 января 2024 года на 39 км дороги Уфа-Иглино-Красная Горка в Республике Башкортостан. Подсудимый из села Красная Горка был за рулем кроссовера «Рено Дастер». Водитель резко выехал на встречную полосу и там врезался в «Киа Рио». Автомобили разбросало по дороге. Последствия столкновения можно увидеть на фото с места событий. Транспорт искорёжен.
В результате лобового столкновения погибли три человека, в том числе — годовалый малыш. Еще двое из легковой машины получили травмы, в том числе — 14-летний пассажир, племянник водителя «Кио Рио».
Подсудимый частично признал свою вину. Суд приговорил водителя «Рено Дастер» к заключению в колонии-поселении на четыре года. Кроме того, у него на три года отобрали водительские права. Наложено и материальное взыскание. Мужчина отдаст ₽3 млн в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших.
Приговор Иглинского межрайонного суда пока не вступил в силу, стороны судебного процесса имеют право его обжаловать, если не согласны с ним. Обычно такие протесты заявляются в течение месяца с момента оглашения приговора. Наказание может быть оставлено в силе, смягчено или ужесточено.
Напомним, 1 августа автоинспекция Башкирии сообщила детали погони за пьяной компанией на «четверке» и показала кадры задержания, обернувшегося ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля. Лихач пытался удрать от патруля, но оказался в кювете. Несмотря на то, что машина превратилась в груду металлолома, авария обошлась без жертв. Водителю грозит уголовная ответственность.