Школьникам Башкирии организуют «шведский стол»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:59
Столовую, где школьники смогут сами выбирать себе блюда, организуют в новом корпусе гимназии №1 Стерлитамака. Как признались местные власти, такая система для города — в новинку.
Говоря о ходе строительства нового корпуса, сити-менеджер упомянул, что большая часть работ — в том числе над столовой со «шведским столом» — практически подошла к концу. Центр образования уже начали обставлять мебелью и оборудованием, а к территории перед школой и детсадом завозят грунт и саженцы растений. Детям также обновят спортивные конструкции во дворе гимназии.
По данным стерлитамакской администрации, в этом учебном году образовательное учреждение примет 750 учеников начальной школы, а также 120 воспитанников детского сада.