mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Школьникам Башкирии организуют «шведский стол»

Школьникам Башкирии организуют «шведский стол»

2 августа 2024, 09:20
Фото: Рустем Газизов/Telegram
Отельная система питания станет новшеством для Стерлитамака и всего региона, сообщил мэр города Рустем Газизов.

Столовую, где школьники смогут сами выбирать себе блюда, организуют в новом корпусе гимназии №1 Стерлитамака. Как признались местные власти, такая система для города — в новинку.

Говоря о ходе строительства нового корпуса, сити-менеджер упомянул, что большая часть работ — в том числе над столовой со «шведским столом» — практически подошла к концу. Центр образования уже начали обставлять мебелью и оборудованием, а к территории перед школой и детсадом завозят грунт и саженцы растений. Детям также обновят спортивные конструкции во дворе гимназии.

По данным стерлитамакской администрации, в этом учебном году образовательное учреждение примет 750 учеников начальной школы, а также 120 воспитанников детского сада.

В Башкирии обновят почти 400 школ
Узнать подробнее
Читайте также:
Школа в Уфе заплатит ₽50 000 за разбитую голову ученика«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в УфеЛиса пришла в уфимскую школу
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Столовая#Питание
Подпишитесь
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Сегодня, 07:24
Потоп в Уфе — началась эвакуация
Сегодня, 07:00
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
Вчера, 19:14
Медовый скандал не обошел Башкирию
Вчера, 17:22
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Вчера, 14:44