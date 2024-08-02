Школьникам Башкирии организуют «шведский стол»

Говоря о ходе строительства нового корпуса, сити-менеджер упомянул, что большая часть работ — в том числе над столовой со «шведским столом» — практически подошла к концу. Центр образования уже начали обставлять мебелью и оборудованием, а к территории перед школой и детсадом завозят грунт и саженцы растений. Детям также обновят спортивные конструкции во дворе гимназии.