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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Погоня с «перевёртышем» в Башкирии попала на видео

Погоня с «перевёртышем» в Башкирии попала на видео

1 августа 2024, 09:56
Фото: vk.com
Пьяная компания пыталась уехать от погони ГАИ сообщили в Госавтоинспекции региона.

Правоохранительные органы опубликовали подробности погони в Баймаке, закончившейся жуткой аварией.

Напомним, как сообщали очевидцы, трое горожан пытались скрыться от ГАИ и в результате съехали в кювет, где машина перевернулась.

Видео: ГАИ, фото: vk.com

По информации ГАИ, автомобиль опрокинулся, когда водитель заехал на бордюр. За рулём в этот момет находился пьяный 32-летний мужчина. В ДТП никто не погиб, однако водителю и его пассажиру потребовалась помощь медиков. Общее число ехавших в машине людей не называется.

Правоохранительное ведомство также поделилось кадрами погони от лица экипажа ДПС.

Машина всмятку после погони с ГАИ в Башкирии
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