Погоня с «перевёртышем» в Башкирии попала на видео

По информации ГАИ, автомобиль опрокинулся, когда водитель заехал на бордюр. За рулём в этот момет находился пьяный 32-летний мужчина. В ДТП никто не погиб, однако водителю и его пассажиру потребовалась помощь медиков. Общее число ехавших в машине людей не называется.