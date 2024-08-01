Погоня с «перевёртышем» в Башкирии попала на видео

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Правоохранительные органы опубликовали подробности погони в Баймаке, закончившейся жуткой аварией.
Напомним, как сообщали очевидцы, трое горожан пытались скрыться от ГАИ и в результате съехали в кювет, где машина перевернулась.
По информации ГАИ, автомобиль опрокинулся, когда водитель заехал на бордюр. За рулём в этот момет находился пьяный 32-летний мужчина. В ДТП никто не погиб, однако водителю и его пассажиру потребовалась помощь медиков. Общее число ехавших в машине людей не называется.
Правоохранительное ведомство также поделилось кадрами погони от лица экипажа ДПС.