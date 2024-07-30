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Вундеркинд везёт в Уфу золото из Саудовской Аравии

Вундеркинд везёт в Уфу золото из Саудовской Аравии

30 июля 2024, 10:22
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Юный химик из Башкортостана стал победителем 56-й Всемирной предметной олимпиады, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Уфимский химик Вадим Харисов завоевал золотую медаль на 56-й Всемирной олимпиады по химии. В 2024 году престижное мероприятие проходило в Саудовской Аравии. Примечательно, что «аравийская» золотая медаль стала четвертой в копилке Харисова: ранее он уже завоёвывал место победителя на олимпиадах, проходивших в Китае, Казахстане и Швейцарии.

Харисов является выпускником инженерного лицея-интерната. Высшее образование молодой человек решил получать в Уфе: документы на поступление он подал в УГНТУ. Тот факт, что победитель международных конкурсов и олимпиад выбрал для себя уфимский вуз, глава республики назвал «нашей победой».

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