Вундеркинд везёт в Уфу золото из Саудовской Аравии

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Уфимский химик Вадим Харисов завоевал золотую медаль на 56-й Всемирной олимпиады по химии. В 2024 году престижное мероприятие проходило в Саудовской Аравии. Примечательно, что «аравийская» золотая медаль стала четвертой в копилке Харисова: ранее он уже завоёвывал место победителя на олимпиадах, проходивших в Китае, Казахстане и Швейцарии.
Харисов является выпускником инженерного лицея-интерната. Высшее образование молодой человек решил получать в Уфе: документы на поступление он подал в УГНТУ. Тот факт, что победитель международных конкурсов и олимпиад выбрал для себя уфимский вуз, глава республики назвал «нашей победой».