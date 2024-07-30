Вундеркинд везёт в Уфу золото из Саудовской Аравии

Уфимский химик Вадим Харисов завоевал золотую медаль на 56-й Всемирной олимпиады по химии. В 2024 году престижное мероприятие проходило в Саудовской Аравии. Примечательно, что «аравийская» золотая медаль стала четвертой в копилке Харисова: ранее он уже завоёвывал место победителя на олимпиадах, проходивших в Китае, Казахстане и Швейцарии.