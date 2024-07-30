Почему YouTube медленный

Россиян предупредили о замедлении работы видеохостинга YouTube. В первую очередь, оперативность трансляции контента затронет десктопную версию популярного сервиса. С одной стороны замедление работы YouTube власти объясняют ответными мерами к хостингу из недружественных стран, с другой — пытаются объяснить тем, что сервис сам отказался от обслуживания своего оборудования, на которое «заведены» пользователи из России.