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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Почему YouTube медленный

Почему YouTube медленный

30 июля 2024, 10:37
Фото: 1MI
На этот вопрос сейчас пытаются ответить и в части техники, и с точки зрения политики.

Россиян предупредили о замедлении работы видеохостинга YouTube. В первую очередь, оперативность трансляции контента затронет десктопную версию популярного сервиса. С одной стороны замедление работы YouTube власти объясняют ответными мерами к хостингу из недружественных стран, с другой — пытаются объяснить тем, что сервис сам отказался от обслуживания своего оборудования, на которое «заведены» пользователи из России.

Кто и насколько прав и как YouTube будет дальше жить в России — подробно читайте в новом материале «Новых Известий».

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