mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Крысиное королевство: агрессивные грызуны кошмарят жителей дома в Уфе

Крысиное королевство: агрессивные грызуны кошмарят жителей дома в Уфе

28 июля 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
О проблемах с животными, поселившимися в подвале, жильцы дома рассказали телеканалу UTV.

С набегами грызунов вынуждены бороться жильцы дома №27/1 на Уфимском шоссе. По их словам, большую часть времени крысы ютятся в подвале, однако временами выходят «на разведку», вскарабкиваясь по ступенькам на верхние этажи.

Как рассказывает жительница дома, в этой среде чувствуют себя более чем комфортно: бросаются на дворников и активно исследуют подъезд. Кроме того, они портят основание дома, из-за чего там уже просел асфальт.

Видео: UTV

По её словам, УЖХ Орджоникидзевского района провело дератизацию только после того, как жильцы пожаловались на то, что крысы начали пробираться в подъезд.

Напомним, ранее на невыносимые условия пожаловались жильцы бараков в микрорайоне Инорс. В эфире федерального телеканала, они рассказали, как вынуждены выживать в домах, построенных почти сто лет назад.

Читайте также:
Танцы в Башкирии взорвали соцсетиПроехавший 82000 км трейлер сломался в УфеПосле взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек
#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дома#Жители#Крысы#Дератизация
Подпишитесь
Кот за 250 тысяч рублей: каких самых необычных домашних питомцев можно купить в Уфе
Сегодня, 02:35
В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком
Сегодня, 05:01
В Башкирии за сутки пропали двое мужчин
Сегодня, 04:29
«Остановите Землю — я скачу»: в Башкирии странные развлечения
Вчера, 05:09
Хабиров после участия в СВО получил награду
26 июля, 14:11
Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан
Вчера, 05:34