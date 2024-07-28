Крысиное королевство: агрессивные грызуны кошмарят жителей дома в Уфе

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
С набегами грызунов вынуждены бороться жильцы дома №27/1 на Уфимском шоссе. По их словам, большую часть времени крысы ютятся в подвале, однако временами выходят «на разведку», вскарабкиваясь по ступенькам на верхние этажи.
Как рассказывает жительница дома, в этой среде чувствуют себя более чем комфортно: бросаются на дворников и активно исследуют подъезд. Кроме того, они портят основание дома, из-за чего там уже просел асфальт.
По её словам, УЖХ Орджоникидзевского района провело дератизацию только после того, как жильцы пожаловались на то, что крысы начали пробираться в подъезд.
Напомним, ранее на невыносимые условия пожаловались жильцы бараков в микрорайоне Инорс. В эфире федерального телеканала, они рассказали, как вынуждены выживать в домах, построенных почти сто лет назад.