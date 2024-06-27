Чем было небесное тело, напугавшее жителей Башкирии

Болиды, по информации из открытых источников, при полёте оставляют след из пыли и газов. Часто при их падении можно услышать звук и заметить ухудшение радиосвязи. Показатель звёздной величины болидов составляет более четырёх — это, к примеру, ярче, чем свет Венеры — третьего по яркости небесного тела после Солнца и Луны.