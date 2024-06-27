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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Над Башкирией пронёсся метеор ярче Венеры

Чем было небесное тело, напугавшее жителей Башкирии

27 июня 2024, 07:05
Фото: соцсети

Над Башкирией пронёсся метеор ярче Венеры

Mkset выяснил у сотрудников Уфимского планетария, что за небесное тело видели жители Ишимбая и Салавата в ночь на 27 июня.

Напомним, по соцсетям ранее распространили кадры светящегося тела, оставляющего за собой горящий хвост. Полёт был виден на ночном небе достаточно близко и отчётливо, а также сопровождался глухим звуком. Пользователи сети успели высказать самые разные предположения — от шаровой молнии до инопланетян.

Как выяснилось, горожане наблюдали полёт очень яркого метеора — болида. Судя по всему, принадлежал он потоку «Июньские боотиды», пик действия которых как раз ожидался в ночь на 27 июня.

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Болиды, по информации из открытых источников, при полёте оставляют след из пыли и газов. Часто при их падении можно услышать звук и заметить ухудшение радиосвязи. Показатель звёздной величины болидов составляет более четырёх — это, к примеру, ярче, чем свет Венеры — третьего по яркости небесного тела после Солнца и Луны.

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