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Шоу-бизнес

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Октябрь 2024
Карьера Элвина Грея закончена?
На звезду башкирско-татарской эстрады свалилось целое множество бед — от проблем со здоровьем, зревших годами, до серьёзных долгов.
15 октября 2024, 20:11
Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»
«Потомственный маг» — 24-летний уроженец башкирской столицы Никита Турчин — собирается принять участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+), соответствующие анонсы появились на интернет-ресурсах телепередачи.
13 октября 2024, 04:23
Сентябрь 2024
Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024
27 сентября 2024, 15:24
Концерт бесстыдницы в Уфе требуют отменить
Пользователи соцсетей выступили с требованием отменить концерт рэп-исполнительницы Eninы, запланированный на 27 сентября.
3 сентября 2024, 12:01
Август 2024
Автоматчика в маске заметили в школе в Башкирии
Вооруженного парня заметили на территории школы №4 в Стерлитамаке, сообщают очевидцы в соцсетях.
29 августа 2024, 08:37
Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
18 августа 2024, 04:38
Июль 2024
Звезда «Универа» снял клип в Башкирии
«Эх, жалко, что Кузю не привез: это потеря потерь» — считают поклонники актера, певца, шоумена и хоккейного комментатора.
25 июля 2024, 05:55
Певец из Уфы прервёт 20-летнее молчание
Легендарный «мальчик-бродяга» собирается появиться перед поклонниками в Сочи.
10 июля 2024, 13:03
Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем
Певица из Татарстана подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
8 июля 2024, 05:08
Май 2024
Развод Алсу: неожиданная правда о «сказочной» семье
В последние месяцы интернет обсуждает новость о разводе известной певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Несмотря на то, что эта пара всегда казалась нерушимой, слухи о проблемах в их отношениях стали появляться уже в прошлом году. Как и почему пара рассталась — в нашем материале.
28 мая 2024, 15:40
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой
Певица опубликовала видео из больницы, чем вызвала бурную реакцию среди подписчиков.
3 мая 2024, 10:27
Декабрь 2023
Волна извинений после «Голой вечеринки» Ивлеевой: нужна ли России культура отмены?
27 декабря 2023, 13:41

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