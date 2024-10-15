Шоу-бизнес

Развод Алсу: неожиданная правда о «сказочной» семье

В последние месяцы интернет обсуждает новость о разводе известной певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Несмотря на то, что эта пара всегда казалась нерушимой, слухи о проблемах в их отношениях стали появляться уже в прошлом году. Как и почему пара рассталась — в нашем материале.