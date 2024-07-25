После позора в Уфе Бузова исправилась в Новосибирске

Под взором общественности после скандала в Уфе продолжает находиться артистка Ольга Бузова. В этот раз поводом для обсуждения стал образ певицы на выступлении в Новосибирске. Отмечается, что в этот раз её концертный облик оказался более сдержанным, чем в столице Башкирии.