mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Звёзды

Выбрать дату
Июль
Звезда «Универа» снял клип в Башкирии
«Эх, жалко, что Кузю не привез: это потеря потерь» — считают поклонники актера, певца, шоумена и хоккейного комментатора.
25 июля, 05:55
Июнь
После позора в Уфе Бузова исправилась в Новосибирске
Под взором общественности после скандала в Уфе продолжает находиться артистка Ольга Бузова. В этот раз поводом для обсуждения стал образ певицы на выступлении в Новосибирске. Отмечается, что в этот раз её концертный облик оказался более сдержанным, чем в столице Башкирии.
13 июня, 05:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика