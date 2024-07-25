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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

«Франкенштейна» заметили на дорогах Башкирии

«Франкенштейна» заметили на дорогах Башкирии

25 июля 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
Жители республики продолжают собирать необычный транспорт из подручных средств.

Необычное транспортное средство своими руками собрал житель Баймакского района. Местные жители из-за экстравагантного внешнего вида уже окрестили его «Франкенштейн».

Транспортное средство представляет из себя нечто среднее между квадроциклом, первыми прототипами машин, созданных еще в прошлом столетии и автомобилями, на которых передвигались по пустыне герои франшизы «Безумный Макс».

Видео: Баймактар | Баймак новости

Напомним, ранее в Башкирии подростки из подручных средств создали колесницу. Для этого им потребовался электросамокат, старый диван и несколько деревянных досок.

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