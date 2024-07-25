«Франкенштейна» заметили на дорогах Башкирии

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Необычное транспортное средство своими руками собрал житель Баймакского района. Местные жители из-за экстравагантного внешнего вида уже окрестили его «Франкенштейн».
Транспортное средство представляет из себя нечто среднее между квадроциклом, первыми прототипами машин, созданных еще в прошлом столетии и автомобилями, на которых передвигались по пустыне герои франшизы «Безумный Макс».
Напомним, ранее в Башкирии подростки из подручных средств создали колесницу. Для этого им потребовался электросамокат, старый диван и несколько деревянных досок.