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Updated Сегодня, 10:18

Почти вековая старушка с клюкой ответит за разбитые иномарки в Башкирии

Почти вековая старушка с клюкой ответит за разбитые иномарки в Башкирии

24 июля 2024, 10:16
Фото: соцсети/1MI
МВД начало проверку после погрома в Туймазах, устроенного пенсионеркой, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 22 июля. Кадры происшествия обнародовали очевидцы — на записи старушка с тростью подходит к ряду припаркованных машин и начинает поочерёдно колотить их приспособлением для ходьбы.

Всё действие сопровождается криками пенсионерки, а под конец пожилая женщина называет соседей «сволочами».

Видео: соцсети/1MI

Сотрудники выяснили, что погром учинила 88-летняя местная жительница. Сейчас подсчитывается сумма ущерба. Что за конфликт с горожанами послужил причиной такого поведения со стороны старушки — пока остаётся загадкой.

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