Почти вековая старушка с клюкой ответит за разбитые иномарки в Башкирии

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 22 июля. Кадры происшествия обнародовали очевидцы — на записи старушка с тростью подходит к ряду припаркованных машин и начинает поочерёдно колотить их приспособлением для ходьбы.
Всё действие сопровождается криками пенсионерки, а под конец пожилая женщина называет соседей «сволочами».
Сотрудники выяснили, что погром учинила 88-летняя местная жительница. Сейчас подсчитывается сумма ущерба. Что за конфликт с горожанами послужил причиной такого поведения со стороны старушки — пока остаётся загадкой.